Un colaborador de Ni que fuéramos... pone en duda su continuidad en el programa y señala a Belén Esteban: "Prefiero pasar hambre"

Tras días de polémica por una desafortunada frase pronunciada por Víctor Sandoval en Ni que fuéramos... el colaborador desaprecía del programa supuestamente para centrarse en su participación en el reality de cocina Bake Off.

Sin embargo, tras esta notable ausencia, el periodista regresaba durante tres días el programa no sin olvidar la polémica en la que se había visto envuelto junto a Marta Riesco.

Ahora, el colaborador no solo ha amenzado con dejar de acudir al programa, también ha señalado lo poco que le importan las opiniones que circulan por las redes y que sin duda, María Patiño y Belén Esteban son sus principales apoyos.

Adiós a Ni que fuéramos...

La polémica discusión que Víctor Sandoval protagonizó con Marta Riesco en el plató de Ni que fuéramos sumada a su ausencia generó todo tipo de especulaciones.

Durante aquella acalorada bronca, el colaborador lanzó un desafortunado comentario hacia la reportera: "Por mujeres como tú muchos hombres tienen problemas". Estas palabras incendiaron las redes sociales, donde algunos internautas llegaron a pedir el despido del tertuliano, lo que llevó a María Patiño a disculparse públicamente al día siguiente en nombre de la producción.

Acto seguido, el colaborador dejó de aparecer el programa. Todo porque se fue a grabar en Bake Off, programa en el que actualmente concursa. Sin embargo, volvió al programa de Ten, aunque solo durante tres días. Y lo hizo no sin polémica por sus enfrentamientos con algunos colaboradores tras los cuales incluso llegaron a pedir su despido en redes sociales.

" Los tres días que he ido han sido horribles, pero cuando me vuelvan a llamar para ir fijo ya veré. Pero evidentemente después del listón tan alto con Famosos al horno solo quiero ir a donde se me quiera y que me lo pase bien no donde sufra. Hay personajes que me hacen sentir incómodo y yo no quiero estar así [...] Prefiero pasar hambre, porque ya estoy acostumbrado.

Sin embargo, no todo son malos rollos para el colaborador, quien en el programa también cuenta con importantes apoyos como el de Belén Esteban o María Patiño. "Las dos son mi familia. Pero Belén Esteban es Belén Esteban. Con ella hablo todos los días y la conozco de antes. He compartido realities y de todo. Son familia pero me decido por ella. Ella se va a encargar de mi muerte".