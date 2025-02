Emma García detiene su programa en directo tras ser víctima de una estafa: "Nos has dejado a todos..."

Comienza el programa de 'Fiesta' de este sábado analizando una noticia relacionada con Victoria Federica. La nieta del rey emérito ha protagonizado una tensa conversación con unos comensales que trataban de fotografiarla junto a su novio cuando Emma García ha querido decir algo al respecto. Los colaboradores comentan si esto que tanto ha molestado a Victoria Federica se pudiera o no denunciar cuando la presentadora del programa ha querido aprovechar la ocasión para hacer su propia denuncia.

"Circula por ahí una fake new, o sea, una mentira sobre mi familia que quiero desmentir", comienza a decir Emma García para sorpresa de los espectadores y de los colaboradores que se encuentra en el plató junto a ella. El tema es bastante serio y la presentadora de 'Fiesta' no piensa quedarse callada ante lo que está viviendo: "Quiero desmentirlo desde este momento y decir que, efectivamente, no es cierto".

"Ya está, ahí lo dejo, es mentira", ha añadido Emma García, queriendo zanjar el tema. Tras esto, trata de que los colaboradores continúen debatiendo sobre el tema que ha protagonizado Victoria Federica, aunque Mónika Vergara sorprende diciendo "nos has dejado a todos descolocados". Por eso Emma ha querido decir algo más antes de cerrar esta puerta: "Las cosas hay que decirlas y hay que zanjarlas. Y no hay que dar más detalles", sentencia visiblemente seria por haber sido víctima de una noticia falsa.

Casi un millón de euros

Carmen Alcayde se ha convertido en una de las protagonistas de '¡Fiesta!' al contar a sus compañeros que ha sido víctima de una estafa. Emma García y sus tertulianos estaban hablando del caso de una mujer francesa de 53 años a la que le estafaron 830.000 euros creyendo que enviaba dinero al mismísimo Brad Pitt -con el que pensaba que tenía una relación sentimental- cuando la valenciana ha tomado la palabra para revelar que ella también ha sufrido un engaño de este tipo que, afortunadamente, ha quedado tan solo en un susto.

"Me han estafado. Me pidieron poco dinero, fue con GLS, digo el nombre de la empresa de transporte porque dice que cuidado con las estafas". Como ha explicado, fue esta misma semana cuando recibió un mensaje que parecía de mensajería, pidiéndole un pequeño importe para el pago de los aranceles: "Estoy esperando un paquete que viene de Alemania, saben mi información. Metí la tarjeta para los aranceles, que eran dos euros y luego fui a ver qué empresa había cogido los dos euros de mi cuenta y no existía" ha relatado, asegurando que al ver que ya no existía el número de seguimiento del paquete, se dio cuenta de que algo no iba bien. "Quité todo mi dinero, los millones de euros que tengo", ha bromeado entre risas, desvelando que en realidad se trataba de una tarteja prepago en la que solo tenía 10 euros, por lo que pudo sacar el dinero y la principal consecuencia de su estafa es que ha tenido que dar de baja dicha tarjeta, ya que los estafadores ya tenían acceso a sus datos personales y bancarios.