Este exconcursante de Gran Hermano dispuesto a empezar una nueva vida con Adara Molinero: "Si quieres tomar algo estaría encantado"

Adara Molinero se ha convertido en el centro de todas las miradas por sus intervenciones en los debates de GH Dúo. La influencer y ex gran hermana es el azote de Álex Ghita, su expareja con la que tras unos meses de idas y venidas decidieron romper su relación de la peor manera y contando a sus seguidores los pormenores de su noviazgo.

Ahora, el entrenador personal ha sacado la artillería pesada y no desaprovecha la ocasión de lanzar un dardon a su ex cada vez que hay oportunidad.

Sin embargo, a la influencer tampoco le sobran pretendientes y es que Jorge Pérez, el militar que participó en la última edición de GH 19 y que no dudó en prodigar su supuesto tonteo con Violeta Crespo, compañera de concurso. No obstante, Pérez parece haber olvidado a la toledana de la mano de Adara Molinero, con la que también ha desvelado haber mantenido un tonteo y a la que no duda en proponer tener una cita.

¿Nueva ilusión?

Jorge Pérez hace su primera aparición en mtmad a través del canal de Fani Carbajo. El exconcursante de 'Gran Hermano' no solo cuenta toda verdad de su romance con Violeta Crespo, sino que también destapa cómo ha sido su flirteo con una famosa colaboradora de televisión. Tras esto último, el militar de 32 años se declara a Adara Molinero y le pide una cita, después de haber tonteado en una fiesta que se celebró al terminar el reality en el que ha participado.

El que fuera concursante de la última edición de 'Gran Hermano' desveló recientemente que había estado flirteando con Adara Molinero, ahora Jorge Pérez cuenta más detalles de lo sucedido con la creadora de contenido en la fiesta. Asimismo, el militar reconoce que ha estado piropeando a la hija de Elena Rodríguez, tras su acercamiento. "Le mandé mensajes. Me parece una chica interesante", explica Jorge.

A pesar de que a Adara Molinero no le ha hecho mucha gracia que haya hablado de su tonteo públicamente, Jorge Pérez confiesa que está abierto al amor y a conocer a la ganadora de 'Gran Hermano VIP'. Además de pedirle perdón por sus palabras en el programa de 'En todas las salsas', el militar lanza un mensaje a la influencer: "Si quieres tomar algo, estaría encantado. Te invito a cenar lo que quieras"