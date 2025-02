Kiko Rivera habla directamente de lo ocurrido con la hija de su prima Anabel Pantoja: "Daño moral muy cruel"

Anabel Pantoja y David Rodríguez están viviendo lo que su entorno describe como una "auténtica pesadilla". El pasado jueves 30 de enero, tan solo 3 días después de que su hija Alma recibiese el alta tras 18 días ingresada en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias informaba de la apertura de diligencias previas contra la pareja en calidad de investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su pequeña que habría provocado su ingreso de urgencia.

Completamente rota, Anabel rompía su silencio en sus redes sociales y dejaba claro que lo único que han hecho por su niña es cuidarla, amarla y salvarla, advirtiendo que una vez que pase todo esto emprenderá acciones legales contra aquellos que les han "acusado" de algo que, ha insistido, no han hecho ni ella ni David.

María González Falcó / Manuel Riu

En medio de este complicado trance, rostros conocidos como Belén Esteban, Amor Romeira, Raquel Bollo, o Ana Obregón no han dudado en dar la cara por Anabel y defender lo buena madre que es. También Isa Pantoja, que reconociendo que no sabía nada y se ha quedado "en shock", ha mostrado su apoyo incondicional a su prima y ha arremetido contra el TSJ de Canarias por haber hecho un "daño moral muy cruel" a la influencer por sacar a la luz la investigación en lugar de preservar la privacidad de la menor en un tema tan delicado como este.

Una actitud muy diferente a la de su hermano Kiko Rivera, que se ha dejado ver de lo más serio por los alrededores de su domicilio y no ha querido revelar si ha podido hablar con Anabel en los últimos días ni qué le parece que esté siendo investigada por un presunto delito de maltrato infantil. Cabizbajo, el Dj ha guardado absoluto silencio y no ha querido salir en defensa de su prima, dejando en el aire qué le parece el comunicado que ha enviado su madre pidiendo respeto y aclarando que no ha hecho ninguna manifestación sobre este asunto que ha dejado devastada a la familia Pantoja.

"Estupendo todo. Normalidad"

Afrontando de la mejor forma posible el delicadod momento familiar que están atravesando como padre, Anabel Pantoja y David Rodríguez intentan seguir adelante con sus vidass en Canarias donde quieren que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Tras la publicación de Anabel Pantoja en redes sociales en la que hablaba sobre la investigación en la que están siendo objeto debido a unas lesiones que presentaba el bebé y que alertaron al equipo médico, ninguno de los progenitores se ha pronunciado al respecto intentando mantener a intimidad de la pequeña por encima de todo.

En esta ocasión veíamos a David luciendo la mejor de sus sonrisas y trasnmitiendo tranquilidad en medio del gran huracán mediático que les azota en las últimas semanas. "Como siempre" dejaba muy claro David cuando la prensa le comentaba que lo veía muy bien a pesar de todo. Lejos de mostrar intranquilidad o preocupación, David revelaba cómo se encuentra Anabel en estos momentos: "Estupendo todo. Normalidad".

Una vez más David era el encargado de salid de casa para realizar las gestiones pendientes del día a día mientras en esta ocasión era Anabel la que permanecía en su domicili apostando por la tranquilidad. Por el momento, habrá que esperar a que el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria realice las investigaciones pertinentes y llegue a una conclusión sobre esta acusación especialmente dolorosa y complicada para la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja.