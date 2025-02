Luitingo emite un comunicado tras lo ocurrido en México: "Agradecido por los mensajes, comentarios y apoyo recibido"

Después de sus comentadas vacaciones en México con Lutingo, Jessica Bueno ha regresado a Sevilla, donde ha retomado su agenda laboral y deslumbrado sobre la pasarela en la primera jornada de SIMOF 2025, la Semana Internacional de Moda Flamenca. Tras el cierre de su desfile, la de Los Molares no ha dudado en atender amablemente a la prensa.

Con una sonrisa inmensa y la emoción de haber podido volver a desfilar un año más en la pasarela flamenca más importante del mundo, la ex de Kiko Rivera ha recibido como si de un jarro de agua fría se tratase la noticia de que Anabel y su novio están siendo investigados.

Jessica formó (y continúa) formando parte de la familia Pantoja, aunque no tenga más relación con ellos que el vínculo sanguíneo que une a Fran con su familia paterna. Por ello, la alegría que sintió al ver que Alma Rodríguez Pantoja recibía el alta hospitalaria hace tan solo unos días fue inmensa. Tras salir a la luz esta investigación judicial tras la cual Anabel Pantoja se ha ha visto obligada a pronunciarse debido a las "barbaridades" que se han dicho sobre el caso, Jessica Bueno no ha podido evitar reaccionar con total asombro.

María González Falcó / Manuel Riu

Con cara de absoluta sorpresa, la exmujer de Jota Peleteiro ha reconocido haberse quedado "de piedra" tras enterarse de lo acontecido. Sin salir de su asombro y sin tener muy claro qué decir ante una situación tan delicada, la de Los Molares ha preferido mantener una postura prudente. "No sé nada de eso... Me sorprende, no sé qué decir porque acabo de enterarme", ha dicho con los ojos como platos y un "lo iremos viendo".

Palabras de Luitingo

Pero más allá del duro momento que vive la prima de la su expareja y padre de su hijo Fran, Kiko Rivera, Bueno vive un momento de lo más feliz junto a su pareja Luitingo. El cantante vive un momento de lo más dulce junto a la sevillana y así lo ha querido transmitir a sus seguidores en un mensaje que ha publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde matiza lo "necesario" que ha sido este mensaje junto a su pareja.

"Un viaje súper necesario, diferente, buena comida, lleno de diversión, momentos, y sobre todo mucha paz, mucho amor, y una compañía inmejorable. (De clima ha estado la cosa más cortita que un fandango ) Necesitaba respirar otro aire, desconectar por completo de todo, disfrutar de mi pareja, de mí, y que no existiése otra cosa alrededor que el reírnos, conocer sitios nuevos, y seguir conociéndonos nosotros. Por los cientos de mensajes recibidos, ha sido una experiencia muy compartida con todos vosotros, y eso también me ha hecho muy feliz. Ver que a través de una pantalla y en pocos segundos, a la gente se les puede dar felicidad y ratitos agradables. Os estoy eternamente agradecidos por los mensajes, comentarios y apoyo recibido siempre Vuelvo a Sevilla totalmente nuevo (y también igual de blanquito ), para dar lo mejor de mí en todos los aspectos, sobre todo musical. Estoy deseando meterme en el estudio, irnos a tocar a todos lados, traeros muchos reels cantando, y que se me quite la “vergüenza” de cantar mis temas. Para eso hemos creado un equipazo, sacaremos gloria bendita, y esperémos que Dios y todos ustedes nos acompañen en este proceso. Sin más preámbulos, espero que lo hayáis pasado bien con nosotros y os hayamos transmitido lo que hemos sentido nosotros por estas tierras maravillosas como es: Riviera Maya P.D: Jessi mía, me ha encantado estar contigo, sabes lo que eres para mí, y espero que esta semana no se te olvide nunca en la vida. Te quiere tu Luis".