Makoke termina en comisaría: "Caí en sus redes"

Makoke, la que fuera uno de los rostros habituales de Telecinco, lleva desde finales del verano apartada de la televisión, salvo alguna colbaoración esporádica en programas de mtmad, la plataforma online de Mediaset.

La colaboradora, que ha anunciado planes de boda con su actual pareja, de la que se encuentra totalmente enamorada, ha contado lo que le ha ocurrido recientemente. Makoke está muy indignada y así lo ha hecho saber a través de sus historias de Instagram tras haber sido víctima de una estafa por la que ha perdido dinero. La colaboradora de 'Fiesta' no es un caso aislado. Según lo que ha podido ver la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela son muchos los que han caído en esta trampa y, por eso, ella ha querido a través de su testimonio alertar a sus seguidores para que no tengan que pasar por lo mismo, informan desde Outdoor.

La televisiva está viviendo un momento muy dulce tras confirmar que pasará por el altar con su novio y está en una etapa de su vida en la que está todo ordenado y es feliz también ejerciendo de madre y de abuela. La tertuliana es una mujer de planificar las cosas y también se define como extremadamente precavida, sin embargo, en esta ocasión su previsión no le ha servido para librarse de una estafa. De camino a la Feria SIMOF en Sevilla, la tertuliana se ha desahogado en el tren y ha dado todos los detalles de la estafa en la que se ha visto implicada. Lo ha hecho mostrando un número al que llamó confiada de que era el teléfono de contacto puesto por una empresa para reservar vuelos y hoteles y que ha resultado ser un engaño.

Según ha relatado Makoke, después del shock inicial, la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela ha tomado medidas, además de hacer público el falso teléfono como medida preventiva y para que no piquen otros, tal y como le ha pasado a ella. "Yo ya he denunciado. He ido a la policía. Estoy tranquila", ha asegurado la influencer acerca de esta conocida estafa en la que se ha visto envuelta.

El estado de Alma Rodríguez Pantoja

Makoke se ha dejado ver este viernes en la pasarela de moda flamenca 'Simof' junto a su pareja y futuro marido -ya que anunciaron hace pocas semanas que se casarán próximamente- Gonzalo muy feliz porque "es una feria que me gusta y me encanta que cada vez sea más grande".

La colaboradora de televisión ha desvelado que "es la primera vez que vengo con él", a quien "también le encanta la feria aunque la que me visto soy yo, él no". Allí, ha atendido a las medios y ha desvelado qué opinión tiene de la investigación abierta contra Anabel Pantoja y David Rodríguez. "Es un tema muy horrible, por donde lo mires es un tema feo, triste y me imagino como lo tienen que estar pasando", ha comenzado diciendo y que "me cuesta creer" lo que se está diciendo, "pero claro tampoco se abren diligencias así".

Sin saber muy bien qué decir, Makoke ha dejado claro que "no me lo creo" y ha reflexionado con que "a lo mejor ha sido un accidente, no sé qué decir". Además, ha comentado que "ni tengo tanta amistad para escribirle ni nada, además lo debe de estar pasando mal porque ya se pasa mal con un hijo enfermo, pues con esto que se está liando... es una desgracia por donde lo mires".