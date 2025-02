"Rosquillas de nieve", el curioso fenómeno del invierno que te dejará boquiabierto y que explica Mario Picazo

Es un fenómeno propio del invierno, pero muy poco habitual y muy curioso. Son las llamadas "rosquillas de nieve", "fardos de nieve" o "bolas de nieve de viento", que explica el meteorólogo Mario Picazo. "Son el equivalente en clima frío de las plantas rodadoras. Se forman cuando el viento empuja la nieve por el suelo y la reúne en un cilindro hueco", detalla. Ese cilindro es perfecto, como si se tratase de la rueda de un camión. Parece una imagen casi irreal. Nuevamente la madre naturaleza nos sorprende y nos deja boquiabiertos.

Eso sí, señala Mario Picazo, estas "rosquillas de nieve" no se forman así como así. Hacen falta unas condiciones "muy específicas". El fenómeno "necesita la combinación adecuada de humedad, nieve, viento y temperatura". Para ser más concretos, "debe haber una ligera capa de nieve encima de una capa de hielo en el suelo, a menudo en una colina u otra extensión sin vegetación que sobresalga", dice el meteorólogo de Telecinco.

Ahí no acaba la cosa. "La nieve en polvo debe estar lo suficientemente húmeda para que pueda adherirse a sí misma pero no al suelo. El viento debe rondar los 50 kilómetros por hora para que la nieve adquiera su forma cilíndrica, y la temperatura debe estar entre 1 y 3 grados por encima del punto de congelación", abunda Picazo. "Este nivel de frío permite que la nieve rodante acabe adquiriendo las originales formas que veis, pero no permite que la nieve se derrita por completo", concluye.