Las sospechas se confirman y sale a la luz la infidelidad tras conocerse la relación del hijo de Carmen Borrego: "En shock"

La actualidad en Guadalix de la sierra sigue más emocionante que nunca. Después de que José María Almoguera y María Sánchez decidieran hacer pública su relación, un romance que se gestó a espaldas de sus compañeros, la pareja ya no se esconde y se deja querer a ojos de toda la casa.

Pero no todo gira en torno al romance inesperado entre el hijo de Carmen Borrego y su compañera de consurso. Ahora, la atención parece centrarse en una pareja que se encuentra ya fuera de la casa de GH Dúo y que desde que entraron en el reality no han dejado de acaparar titulares.

Se trata sin duda de Javi y Vanessa. La pareja de artistas gallegos han sido una de los que más polémicas ha protagonizado, entre otras cosas por sus constantes broncas y sus amagos recurrentes de abandono, tanto del concurso como de su propia relación.

Y es que desde que ambos entrasen en la casa más famosa de la televisión, primero, en la versión de anónimos y ahora en la de parejas de famosos, ambos han protagonizado sonadas broncas hasta convertir la casa en un verdadero campo de batalla por momentos.

Ahora, tras las numerosas sospechas de Vanessa sobre los rumores de infidelidad de su marido, parece que finalmente se han confirmado y era el propio Javi el que acababa reconociendo en plató su intercambio de mensajes comprometidos con dos chicas.

Infidelidad confirmada

Javi y Vanessa se han sentado juntos en el plató del debate y han aclarado en qué punto está su relación después de que él abandonara 'GH DÚO' y descubriera las dudas de ella sobre su relación y los celos que ha sentido su mujer ante la buena relación con Maica en la casa: "Estamos juntos, pero no estamos bien".

Pero después de las explicaciones de su marido, Vanessa desvelaba algo: "Como sospechaba, hay algo más que no me ha contado. Me ha pedido que necesita su tiempo estos días". Javi explicaba esto: "Los tiros van porque he chateado con un par de chicas, pero nada más". Aunque ella confesaba que "ya no le cree".

"El jueves cuando sale me dice que no se sentía bien en la casa porque no me lo había dicho que había cosas, yo me he quedado un poco en shock porque ya no sé qué creerme", decía ella y, es que Vanessa ya sospechó en su momento que Javi había tenido algo con otra mujer. "Esto es lo que borré yo y ella me había pillado", reconocía Javi.