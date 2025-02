Ana Rosa Quintana carga contra Broncano y toma partido en su guerra contra El Hormiguero: "No me lo imaginaba"

Ana Rosa Quintana llevaba días anunciando que en febrero volvería a las mañanas, "mi sitio natural" tal y como señalaba en entrevistas varias que ha concedido estos días. Ahora, la presentadora se ha vuelto a poner al frente de la franja matinal de Telecinco y lo ha hecho con dardos a Pedro Sánchez y una entrevista a Isabel Díaz Ayuso.

Además, la periodista no ha dudado en empezar esta nueva etapa con un emotivo mensaje y unas inesperadas palabras para su compañero de plató, Joaquín Prat, a quien ha lanzado toda una declaración de intenciones en directo.

Al margen del cambio de franja horaria, la presentadora ha querido opinar también sobre la guerra por la audiencia que Broncano y Pablo Motos siguen librando en el access prime time, uno en TVE y otro en Antena 3.

Y es que la periodista nunca ocultó su descontento con el fichaje de el humorista por la cadena pública, de quien dijo que se había fraguado en la Moncloa y que había sido "utilizado políticamente", señalaba la presentadora.

Ahora, la periodista ha vuelto a pronunciarse sobre Broncano, esta vez sobre los incontestables deatos de audiencia que está registrando La Revuelta, que desde su estreno ha logrado imponerse en varias ocasiones a su principal rival, El Hormiguero.

"No me imaginaba el dato que está haciendo. Yo le seguía cuando estaba en Movistar Plus+ y siempre pensé que tenía un público muy joven que no estaba en Televisión Española. Lo que han hecho ha sido generar un público nuevo", reconocía Ana Rosa Quintana.

Vuelta a las mañanas

Ana Rosa Quintana ha regresado a las mañanas de Telecinco con 'El programa de Ana Rosa' y, al final del espacio, se ha reencontrado con Joaquín Prat que la ha recibido con un tierno abrazo.

"¿Cómo estás? ¡Te he echado de menos! ¿Qué tal el primer día?", le decía el presentador, que se preparaba para iniciar 'Vamos a ver' que toma el relevo a Ana Rosa Quintana en directo y la presentadora le comentaba: "¡Cómo te echaba de menos, Joaquín!"

Nació y creció en el barrio madrileño de Usera. Su madre fue Carmen Hortal Prados, y su padre fue José Antonio Quintana. Tiene un hermano siete años mayor, Enrique.

Su trayectoria profesional se inició en Radio Nacional de España. Posteriormente pasó a Radio Intercontinental, donde fue una de las llamadas "chicas de la Inter".