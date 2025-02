Cristina Pedroche, desesperada, pide ayuda: "No sé qué hacer"

La presentadora de televisión Cristina Pedroche ha subido un vídeo en sus redes sociales en el que, desesperada, pide ayuda a sus seguidores: "No sé qué hacer".

Y es que, como explica, sus padres se han llevado a su hija para que ella descanse. Sin embargo, como afirma en el vídeo, "llevo ya hace como diez minutos y todavía estoy aquí sentada sin saber qué hacer, porque no sé si leer, no sé si entrenar, no sé si dormir, no sé si comer algo, es que no sé qué hacer cuando me quedo sola".

Tal y como expone la presentadora, "no sé todavía cómo gestionar el este tiempo libre, pues estoy aquí sentada perdiendo el tiempo. Ya me agobio de todas las cosas que quiero hacer y al final no hago nada".

Cristina Pedroche comenzó su carrera profesional en el mundo de la moda, ingresando a una reconocida agencia de modelos y actores. Durante esta fase, trabajó en catálogos y revistas prestigiosas y participó en anuncios para marcas importantes como Movistar y Tampax, entre otras. Al mismo tiempo, hizo apariciones breves en series como "Yo soy Bea" y "Sin tetas no hay paraíso" en 2009. Asimismo, debutó como reportera en el canal EATV, que pertenece a Electronic Arts, dando inicio así a su trayectoria en televisión.

No obstante, su verdadera consagración en el ámbito televisivo y el salto a la popularidad llegaron en 2010 cuando se unió al programa "Sé lo que hicisteis...". Este logro llegó tras tomar el relevo de Pilar Rubio como reportera en el show, donde permaneció hasta su finalización en La Sexta en 2011. Luego, asumió una función similar en "Otra Movida" en Neox desde agosto de 2011 hasta junio de 2012. Durante este periodo, su carisma y habilidad la hicieron destacar en el mundo del espectáculo, protagonizando portadas en revistas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, incursionó en la radio al sumarse al programa "Yu: no te pierdas nada" de Dani Mateo en Los 40 Principales. A partir de noviembre del mismo año, colaboró en una sección del programa "Anda Ya" de la misma emisora. En marzo de 2013, gracias a su intensa actividad en Twitter, se convirtió en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en la plataforma. A finales de ese año, regresó a La Sexta para ser parte del programa diario "Zapeando", presentado por Frank Blanco.

"La que se avecina"

En febrero de 2014, participó en un capítulo de la séptima temporada de "La que se avecina". En marzo del mismo año, tuvo una aparición especial en "Aída". En octubre, apareció en dos episodios de la sexta temporada de "Águila Roja". Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, presentó la gala anual de los Neox Fan Awards en Neox y colaboró en "Los viernes al show" en Antena 3.

En diciembre de 2014, firmó un contrato a largo plazo con el grupo Atresmedia, marcando un punto clave en su carrera. Durante la transmisión de las campanadas de fin de año de 2014, causó polémica al vestir un traje transparente. En marzo de 2015, tomó un receso temporal en "Zapeando" para conducir una nueva temporada del programa "Pekín Express" en Antena 3. En febrero de 2016, presentó el mismo formato en La Sexta.

En 2018, renovó su contrato con Atresmedia. Para las campanadas de fin de año de 2018, presentó junto a Alberto Chicote desde la Puerta del Sol de Madrid, llevando un traje con una escultura de vidrio. Desde septiembre de 2019, se unió a la temporada 2019-20 de "El hormiguero 3.0" en Antena 3.

En diciembre de 2019, presentó las campanadas desde la Puerta del Sol por quinta vez, luciendo un diseño de Jacinto de Manuel que simulaba una mascarilla, homenajeando a las personas afectadas por la pandemia del COVID-19. En 2021, encabezó la presentación de "Love Island" y volvió a ocupar el puesto de presentadora de las campanadas de Antena 3 en la Nochevieja de 2021.

En diciembre de 2022, una vez más condujo las campanadas junto a Alberto Chicote, liderando por segundo año consecutivo en audiencia durante este emotivo evento televisivo, algo que repitió hasta 2024, año en que perdió la primera posición, siendo retomada por TVE.