Se descubre la relación paralela que Iker Casillas habría mantenido con esta famosa actriz mientras estaba casado con Sara Carbonero: "No querían que se supiera"

Iker Casillas siempre se ha caracterizado por intentar mantener su parcela personal resguardada de los medios de comunicación. El que fuera portero estrella del Real Madrid y de la Selección Española de fútbol ha tenido noviazgos con algunas de las presentadoras más famosas del panorama nacional como Eva González o Sara Carbonero con la que además pasó por el altar en una ceremonia íntima y con la que tiene dos hijos.

Sin embargo, a pesar de que el exfutbolista ha hecho todo lo posible por permanecer alejado de la crónica rosa, muy a su pesar ha vuelto a la actualidad gracias a su supuesta última conquista. Concretamente ha sido la actriz de contenido para adultos y modelo de Onlyfans, Claudia Bavel, la que ha tirado de la manta y quien se ha sentado en el plató de De Viernes para detallar todos los entresijos de su relación con el guardameta, con el que además, asegura haber tenido planes de futuro como por ejemplo, tener hijos.

Ahora, si este asunto ya está trayendo cola, e incluso se sabe que el exportero estaría pensando en tomar acciones legales, un nuevo frente se abre para el de Móstoles.

Según contaba Belén Esteban en Sálvame, el que fuera portero del Real Madrid habría mantenido una relación paralela con Lara Dibildos mientras estaba con Sara Carbonero.

Pareja bomba

En el ojo del huracán tras la reciente entrevista de la influencer Claudia Bavel contando al detalle cómo fue la historia de amor que según ella han vivido en los últimos meses y durante la que él incluso le habría propuesto tener hijos, ha salido a la luz la relación que Iker Casillas habría mantenido en secreto con una de las famosas más populares de nuestro país, Lara Dibildos.

Ha sido Belén Esteban la que ha soltado este bombazo este lunes en 'Ni que fuéramos', asegurando que el romance fue intermitente, se alargó durante más de un año, y se llevó con gran discreción para no ser pillados pos la prensa. "No hacían una vida pública en la calle ni de coña, porque no querían que se supiera. No les interesaba. Si se hubiera sabido, se habría acabado", ha corroborado Kiko Matamoros, dejando en el aire si el idilio tuvo lugar mientras el exportero del Real Madrid estaba con Sara Carbonero.

Una sorprendente información a la que Lara ha reaccionado con discreción, guardando silencio y evitando confirmar o negar si vivió en el pasado un idilio secreto con Casillas. Demostrando que es una madraza, y volcada en su hijo Álvaro -fruto de su relación con Escassi, que cumplirá 18 años en marzo- la actriz acompañaba al joven a un centro de salud a primera hora de esta mañana y, muy seria, hacía oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre el exjugador.

Revelando con un gesto de negación en la cabeza que no está al tanto de lo que se ha dicho sobre ella e Iker, Lara se ha 'escudado' en su hijo -"Estoy con él, perdonar" ha justificado incómoda- al abandonar el centro de salud y al entrar en su domicilio, cuando ha 'rechazado' atender a las cámaras para aclarar cómo fue su relación con el exfutbolista.