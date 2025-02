Desvelan el supuesto intento de ruptura de Anabel Pantoja con su pareja en plena crisis: "Destruida"

Delicados momentos para Anabel Pantoja. Preocupadísima ante la investigación judicial de la que están siendo objeto su novio David Rodríguez y ella por parte de la Justicia canaria por presunto maltrato infantil por las lesiones que su hija Alma supuestamente presentaba cuando ingresó en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 11 de enero, la sobrina de Isabel Pantoja está preparando su defensa.

Mientras el foco se centra en el fisioterapeuta cordobés por su "responsabilidad máxima" en lo ocurrido al ser él quien estaba con su pequeña cuando ocurrió lo que fuese que precipitó su crisis y su ingreso de urgencia, la influencer ha contactado con dos equipos de abogados: uno civil para salvaguardar su derecho a la presunción de inocencia -que estarían vigilando todo lo que publican los medios de comunicación a la espera de tomar medidas legales por vulneración del derecho al honor y a la intimidad-, y otro penal para representarles a David y a ella en el tema del presunto delito de maltrato infantil si el Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé continúa con las diligencias previas.

Destruida, y muy preocupada por lo que está viviendo, los problemas de Anabel no se acaban aquí. Ya que según 'Espejo Público' su entorno desconfía de su novio y ponen en duda la versión que ha dado sobre lo sucedido con su hija. Tanto es así que algunos amigos de la influencer estarían hablando con periodistas para intentar que la relación termine cuanto antes porque, al margen de las presuntas deslealtades de David a la prima de Kiko Rivera -que ella decidió perdonar apostando por su pareja contra viento y marea- existirían otros episodios de los que quieren que se entere.

Una información sobre la que le hemos preguntado al hijo de Isabel Pantoja y a Irene Rosales, que muy serios han dado la callada por respuesta a si tenían conocimiento de que el entorno de Anabel no se fía de su novio. Cerrando filas en torno a la creadora de contenido en este momento tan delicado para ella en el que se especula que estaría "hecha polvo", ni Kiko ni su mujer han revelado cómo se encuentra y si han podido hablar con ella después de que se haya filtrado que el foco de la investigación judicial está en David.

La decisión de Isa P

Mientras el proceso judicial sigue su curso poniendo el foco en el fisioterapeuta cordobés ante su "máxima responsabilidad" en lo ocurrido al encontrarse él con la pequeña en el episodio que derivó la hospitalización de la recién nacida, y el Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé ha pedido las cámaras del centro comercial donde habría sucedido todo, la sobrina de Isabel Pantoja cuenta con dos equipos de abogados. Uno civil para vigilar que se respete su presunción de inocencia en este delicado asunto, y otro penal por la investigación de la que está siendo objeto por parte de la Justicia.

Un significativo movimiento por parte de Anabel sobre el que Isa Pi ha preferido no pronunciarse, dejando en el aire cómo se encuentra su prima en estos momentos y si es cierto que está muy preocupada y que no sale de su casa de Arguineguin porque no tiene fuerzas de enfrentarse a las preguntas de la prensa.

Cerrando filas en torno a la influencer, y sin revelar si ha podido hablar con ella, la hija de Isabel Pantoja ha guardado silencio sobre la última hora del asunto, que apunta a que ya se sabría el motivo exacto por el que la pequeña Alma ingresó en el hospital mientras la Justicia canaria se centra en la presunta responsabilidad de su padre, David Rodríguez.

Tendremos que esperar hasta el viernes, cuando se siente en el plató de 'Vamos a ver' para saber si Isa ha hablado con Anabel y cómo se encuentra la influencer. Hace unos días revelaba que a pesar de las circunstancias y de que su investigación había sido un "batacazo" estaba "tranquila", y arremetía contra el Tribunal Superior de Justicia de Canariar por emitir un comunicado informando de la imputación de su prima y su pareja por un presunto delito de maltrato infantil. "Moralmente han hecho un daño muy cruel. ¿Es necesario hacer daño? Para mí eso es exponer a la niña. La investigación puede seguir su curso normal sin necesidad de este comunicado, cuando además no hay nada todavía" se lamentaba.