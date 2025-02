Marta se separa definitivamente de Matamoros y este abandona la casa: "No teníamos una vida conjunta y no tenía nada que ver"

En marzo de 2024 Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros, confirmó que había roto su relación con Marta Riumbau pero también mostró en Instagram que seguía viviendo en el espectacular chalet que ella posee en Madrid. Después, ella anunció que estaba embarazada y que iba a ser madre soltera, pero se vio al exconcursante de 'Supervivientes' acompañándola a las revisiones ginecológicas y comenzaron las especulaciones, que ahora se han intensificado.

El motivo es que Diego ha seguido compartiendo fotos desde la casa de Marta ahora que ya ha nacido la pequeña Julieta, de la que llegó a subir una foto a Instagram que luego borró. Hace dos semanas, confirmó lo evidente en un photocall al ser preguntado por la prensa: reveló que viven juntos y aseguró que su relación "va más allá de una relación sentimental". Al confirmar que estaba viviendo en la casa de Marta Riumbau, los seguidores de la influencer se han llevado las manos a la cabeza porque ven que ella es la que cuida a su hija a solas y también se encarga de todas las tareas del hogar. En un vídeo en el que ella cuenta que va a hacer la compra acompañada por la pequeña Julieta porque tenía la "nevera vacía", le dejaron muchos comentarios criticando a Diego, al que llegan a llamar "okupa" porque lo había visto en sus stories comiendo un plato de pasta.

"¡Pero que haga la compra tu compañero de piso! Que se comen los spaguetti allí", "No entiendo lo de nevera vacía, ¿y él? ¿Tampoco come? O es que tienen dos neveras", comentaron algunos de sus seguidores, mientras que otros aseguraban que estaban los dos creadores de contenido mintiendo acerca de su relación y su convivencia. Unos comentarios que hicieron que Marta Riumbau quisiera aclarar qué relación tiene con su exnovio. "No es ninguna mentira... No estamos juntos ni nada parecido, simplemente vino unas semanas de forma temporal, él tiene y hace su vida", comentó la amiga de Anna Ferrer Padilla, dejando claro que esa convivencia ha sido temporal, que no son pareja ni tienen ningún tipo de relación amorosa y que no están engañando a sus seguidores acerca de su vínculo.

De hecho, Rimbau se ha visto obligada recientemente a confirmar que ya no viven juntos. “JAMÁS, y lo digo con la boca bien grande, he mentido. Para empezar, sí, vivo sola, y a pesar de que Diego vivió en casa una temporada no teníamos una vida conjunta y no tenía nada que ver con Julieta”, respondía a una usuaria tras un comentario en uno de sus contenidos de Instgaram.

Javier Hoyos, colaborador de Ni que fuéramos shh, también ha explicado la situación a través de su canal de TikTok. “No es que alguien le haya expulsado de la casa, como se ha dicho, nadie le ha echado. Tienen buen rollo, el mismo que han tenido hasta ahora, pero ha sido una decisión que han tomado porque hay un bebé en casa de Marta y es complicado la llegada de un bebé para los perros de Diego, que tiene lobitos”,