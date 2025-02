¿Qué fue de Nika, de OT2? Su hija Stella le "salva cada día" y es profesora de yoga

"Madre artista y profesora de yoga". Así se define en sus redes sociales Mónica Rodríguez Díaz, más conocida como Nika, la que fuera concursante de la segunda edición de Operación Triunfo (OT2), que ganó Ainhoa Cantalapiedra. Desde que participase en el popular programa de televisión (del que fue expulsada a tan solo dos semanas de la gran final) hasta hoy ya han pasado 23 años. ¿Y qué ha sido durante todo este tiempo de aquella chica de pelo negro y rollo rockero? No ha dejado la música, aunque el desencanto con la industria discográfica le ha llevado a reinventarse y es ahora profesora de yoga.

Nacida en 1979 en Torrejón de Ardoz (Madrid), Nika es ante todo una mujer polifacética. Practicó ballet clásico durante diez años, fue tenista profesional hasta los 18 (estando entre las 50 mejores de España), estudió canto, piano y guitarra, se licenció en Magisterio musical... Y cuando parecía, tras su paso por OT, que su vida iba a girar solo en torno a la música, Nika dio un nuevo giro. Se formó en yoga y desde hace seis años es profesora de esta disciplina.

No obstante, Nika no ha dejado la música y, de hecho, es vocalista del grupo Münik desde 2012, junto a Aleix Vilardebó y Jordi Roselló. Uno de sus primeros temas fue "Esquimal", interpretado junto a Alberto, de Miss Cafeína. La última canción de Nika es de 2021 y se titula "A medias". A esta artista madrileña le encanta bailar y así lo demuestra en sus redes sociales, en donde comparte infinidad de reels. En muchos de ellos sale su hija Stella, de 5 años. La maternidad, según ella misma ha confesado, le ha transformado y con Stella va al fin del mundo. La pequeña se lo pasa en grande bailando con su madre. Otra de sus pasiones son sus perras, "Blondie" y "Phoebe".

Ya sea por el yoga o por su dieta, Nika se mantiene a sus 45 años con un aspecto físico envidiable. La madrileña no come carne, ama el sushi y tiene alergia a los frutos secos, según describe en su cuenta de Instagram. No cree "en Dios como nos contaron ni en el amor como nos contaron" y lleva tres años soltera. "Sufro el dolor de la perdida de mi madre, pero mi hija me salva cada día", afirma.

Operación Triunfo y la puerta a la fama

Nika mostró un precoz interés por la música, iniciando su formación en canto en su adolescencia. Antes de su incursión en OT 2, acumuló experiencia en diferentes contextos musicales, desde coros locales hasta bandas de pop y rock. Su participación en Operación Triunfo representó un hito significativo en su carrera, ofreciéndole visibilidad y conexión con las audiencias masivas.

Durante su participación en OT, Nika destacó por su distintiva voz y presencia escénica, logrando llegar a las instancias finales del concurso. Aunque no ganó, el programa le sirvió como una plataforma crucial, permitiéndole establecerse como una de las figuras emergentes del panorama musical español de la década de 2000. Después del concurso, firmó con BMG, una de las discográficas más importantes del país.

Evolución artística

En 2003, Nika lanzó su álbum debut, titulado “Quiéreme”, que incluyó sencillos como “Trampa de Cristal” y “Ser Yo”. El disco destacó no solo por su producción de alta calidad sino también porque mostró la capacidad de Nika para interpretar una amplia gama de géneros musicales, desde baladas hasta temas más movidos de pop-rock. Su música recibió elogios tanto a nivel nacional como internacional, permitiéndole realizar giras y conciertos exitosos.

Su discografía posterior incluye álbumes como “Desde Madrid” e "Introduce Me", donde evolucionó hacia un sonido más maduro y experimental. Además de sus lanzamientos discográficos, Nika se ha mantenido activa colaborando con otros artistas y participando en proyectos benéficos, lo cual ha consolidado su presencia en la industria musical.

Incursión en el teatro y la televisión

Aparte de su carrera musical, Nika ha explorado el mundo del teatro y la televisión. Participó en múltiples obras de teatro musical, destacándose por su talento actoral y su capacidad interpretativa, que le han valido una buena recepción por parte del público y los críticos. Asimismo, ha trabajado como presentadora en diversos formatos televisivos, mostrando su versatilidad ante las cámaras. En 2009, por ejemplo, formó parte de "Los mejores años de nuestra vida", de TVE, y también fue cantante del programa "¡Qué tiempo tan feliz!".