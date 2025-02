Nuevo giro al caso de Anabel Pantoja, dos asociaciones podrían personarse como acusación popular

Parece que, de momento, el caso de Anabel Pantoja está muy lejos de terminarse. Y es que dos asociaciones podrían personarse como acusación popular en este caso en el que se investiga un presunto maltrato infantil.

Así lo han contado este martes en Tardear, el programa que presenta Frank Blanco en Telecinco, donde intervino el abogado Jesús A. Bethencourt, asegurando que podría presentarse como acusación particular. "Cuando hablamos de maltrato infantil, hablamos de una materia muy delicada. Entonces, aunque no lo parezca, quedan muchas acusaciones particulares y ya lo puedo decir, vinculadas incluso a la Iglesia católica que tienen interés en personarse y en formar acusación particular", apuntó.

En este sentido, dio cuenta que hasta dos asociaciones por infancia podrían sumarse, así como el Cabildo insular, el Ayuntamiento de Mogán o incluso el Gobierno de Canarias. En el caso de las asociaciones pro infancial, presentarse como acusación popular "va a depender de la decisión última que tomen los socios de la ONG. Están dentro de sus objetivos la protección de la infancia y del maltrato infantil. Especialmente en el ámbito de los domicilios".

El proceso legal relacionado con Anabel Pantoja y su pareja se inició el 21 de enero, después de recibir un informe médico fechado el 17 de enero, que describía el estado de salud de la niña. Este informe fue confirmado más tarde mediante un examen médico forense. El propósito de la investigación es esclarecer las causas y el origen de las lesiones que sufrió la menor, siempre velando por su seguridad y bienestar.

El 27 de enero, los padres de la niña comparecieron ante el tribunal como investigados, acompañados de su abogado. En ningún momento se les privó de su libertad. Tras declarar, el caso fue derivado al tribunal de San Bartolomé de Tirajana, donde se cree que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se han adoptado medidas cautelares contra los padres ni se ha modificado la custodia de la niña. La investigación sigue su curso y permanece bajo el secreto de sumario.

Respecto a Alma Pantoja, hija de Anabel y David Rodríguez, nacida en noviembre, la familia vivió un momento difícil cuando, a solo 40 días de vida, la pequeña fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Tras 18 días de hospitalización, Alma fue dada de alta esta semana. Anabel Pantoja expresó su gratitud en las redes sociales: "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Queremos agradecer profundamente todos los sentimientos que nos habéis transmitido: vuestras oraciones, preocupaciones y cariño. Ella lo entenderá cuando sea mayor."