La verdad y el precio del posado de Alejandra Rubio con Carla Costanzia y su bebé: "Este bellísimo regalo del cielo transformado en vida"

Con motivo de su vuelta a las redes sociales, Carlo Costaniza, pareja de Alejandra Rubio e hijo de Mar Flores se abre en canal y reflexiona sobre la difícil "batalla" a la que ha tenido que hacer frente y en la que su novia y su hijo han jugado un papel fundamental. "En este tiempo he encontrado la verdad, la gente que vale la pena, la que se ha quedado a mi lado en las peores y los que seguirán estando en mi mesa el día del triunfo. El apoyo incondicional de la familia, el amor y sobre todo, este bellísimo regalo del cielo transformado en vida que lleva mi sangre, mis genes, mi legado, mi hijo", dice mientras comparte imágenes en las que podemos ver a los tres por primera vez. "Como sabéis, llevo un tiempo alejado de las redes. De este adictivo mundo de apariencias donde tenemos más prisa por mostrar lo que vivimos que de vivirlo realmente. Donde aparentamos ser felices aun sin serlo, donde está mal enseñar que estás mal, y la realidad de nuestras vidas se aleja de lo que mostramos por la ansiedad de aparentar algo que realmente no somos. Todo el día encima de una pantalla y alejado siempre más de nosotros mismos, y por eso, decidí parar", cuenta mientras revela el motivo por el que se apartó de las redes sociales.

"En este tiempo de lucha conmigo mismo, de mucho sufrimiento, de largas conversaciones con mi ego, de duro trabajo, de búsqueda de mi verdadero yo, donde he pasado por los momentos más oscuros de mi vida, aun creyendo haber pasado ya por ellos demasiadas veces, donde he tenido que lidiar con infamia, mentira, acoso, depresión", dice mientras da paso a sus problemas de salud mental.

Alejandra Rubio, colaboradora de 'Vamos a ver' deja claro que ni es un posado familiar ni lo habrá porque han tomado la decisión de mantener al bebé alejado de las cámaras. "Es un vídeo motivacional", decía Alejandra, que nos cuenta que Carlo tiene "muchos proyectos de trabajo súper buenos" y que ésta ha sido la forma que ha elegido de volver: "Lo hace así, contando su experiencia y con un vídeo bonito".

Eso sí, dejaba claro que el vídeo no se corresponde con muchos de los titulares que se han publicado: "Él cuenta por lo que ha pasado y el momento que está ahora, que está en un buen momento".

"A mi hijo no se le ve, se le ve una mano y yo por ejemplo no he subido nada del niño", recordaba Alejandra, dejando claro que esto no es "ni una presentación" de su bebé ni el primer posado: "Nos lo ofrecen por activa y por pasiva siempre posar, tenemos claro que eso no va a suceder", dejando claro que no piensan vender la cara de su hijo. Una exclusiva por la que, según especialistas en el mundo rosa, le habrían ofrecido una gran suma de dinero.