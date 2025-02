Preocupación por este concursante de La isla de las tentaciones tras sufrir un ataque en directo: "¿Se ha desmayado?"

La isla de las tentaciones sabe cómo llevar al límite a sus concursantes. Las parejas que se atreven a poner a prueba su amor en las famosas villas de República Domincana deberán superar todos sus miedos e inseguridades para lograr salir reforzados y continuar con sus vidas en España o, por el contrario pueden poner punto y final a su noviazgo tras caer en la tentación y emprender una nueva aventura con un nuevo amor o iniciar un camino en solitario.

Sea como fuere, lo cierto es que la isla saca lo peor y lo mejor de las parejas, que en cada hoguera llevan sus emociones a otro nivel, sobre todo, cuando descubren que su novio o novia se ha dejado llevar con alguno de los solteros con los que comparte villa.

Esto es lo que le ha pasado a una de las estrellas de esta edición: Montoya, pareja de Anita y quien ha sufrido una fuerte crisis al ver a su novia cayendo en la tentación con Manuel, tentador VIP con el que llevaba días de continuo tonteo.

Ambos acababan dando rienda suelta a la pasión, cosa que dejaba a Montoya destrozado y preocupando a sus compañeros por si dura reacción.

Ataque en directo

Ante la dificultad de la situación, Sandra Barneda acudía en su búsqueda. Sus compañeros le observaban desde la hoguera y veían cómo caía al suelo: "¿Se ha desmayado?", se preguntaban preocupados mientras la presentadora pedía una botella de agua para intentar calmarle.

"Me ha roto, Sandra. A toda mi familia. Eso era lo que quería. Y yo portándome bien todo el rato, aguantando la tentación, que me encanta tentarme con todas las chicas y le estoy demostrando mucho respeto. Yo nunca he estado enamorado y me está rompiendo, no puedo más", se desahogaba Sandra, que no paraba de intentar que se relajara.

Formato polémico

La isla de las tentaciones es un programa de telerrealidad español que se transmite en Telecinco desde 2019. El formato se centra en un grupo de parejas que viajan a una isla tropical, donde conviven con solteros y solteras en un entorno lleno de tentaciones. A lo largo de su estancia, los concursantes deben enfrentarse a desafíos y situaciones que ponen a prueba la solidez de su relación de pareja. Este reality show sigue una estructura similar a otros programas de citas como Love Island o Ex on the Beach. Los participantes residen en una villa y tienen la oportunidad de conocer a personas solteras y atractivas, lo que genera tensiones y posibles conflictos dentro de las parejas.

Desde su estreno, el programa ha sido un éxito rotundo en términos de audiencia y ha sido objeto de controversia debido a la naturaleza de los retos y situaciones que se les proponen a los participantes. Muchos críticos han señalado que el programa fomenta la infidelidad y actitudes poco éticas entre los concursantes. No obstante, también hay defensores que aseguran que se trata de una forma de poner a prueba la resistencia de las relaciones y que brinda a los participantes la oportunidad de reflexionar sobre sí mismos y sus vínculos amorosos.

En cualquier caso, La isla de las tentaciones ha logrado una gran popularidad en España, generando un fuerte interés en redes sociales y medios de comunicación, con un seguimiento masivo de los concursantes y sus vivencias.