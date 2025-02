La prima de Anabel Pantoja carga contra el el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras el última hora: "Eso es exponer a la niña"

Anabel Pantoja prepara su defensa ante la investigación abierta por la Justicia canaria para determinar si su pareja David Rodríguez y ella son culpables de un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma que habría provocado el ingreso de urgencia de la menor en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 11 de enero.

Mientras el proceso judicial sigue su curso poniendo el foco en el fisioterapeuta cordobés ante su "máxima responsabilidad" en lo ocurrido al encontrarse él con la pequeña en el episodio que derivó la hospitalización de la recién nacida, y el Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé ha pedido las cámaras del centro comercial donde habría sucedido todo, la sobrina de Isabel Pantoja cuenta con dos equipos de abogados. Uno civil para vigilar que se respete su presunción de inocencia en este delicado asunto, y otro penal por la investigación de la que está siendo objeto por parte de la Justicia.

Un significativo movimiento por parte de Anabel sobre el que Isa Pi ha preferido no pronunciarse, dejando en el aire cómo se encuentra su prima en estos momentos y si es cierto que está muy preocupada y que no sale de su casa de Arguineguin porque no tiene fuerzas de enfrentarse a las preguntas de la prensa.

Cerrando filas en torno a la influencer, y sin revelar si ha podido hablar con ella, la hija de Isabel Pantoja ha guardado silencio sobre la última hora del asunto, que apunta a que ya se sabría el motivo exacto por el que la pequeña Alma ingresó en el hospital mientras la Justicia canaria se centra en la presunta responsabilidad de su padre, David Rodríguez.

Tendremos que esperar hasta el viernes, cuando se siente en el plató de 'Vamos a ver' para saber si Isa ha hablado con Anabel y cómo se encuentra la influencer. Hace unos días revelaba que a pesar de las circunstancias y de que su investigación había sido un "batacazo" estaba "tranquila", y arremetía contra el Tribunal Superior de Justicia de Canariar por emitir un comunicado informando de la imputación de su prima y su pareja por un presunto delito de maltrato infantil. "Moralmente han hecho un daño muy cruel. ¿Es necesario hacer daño? Para mí eso es exponer a la niña. La investigación puede seguir su curso normal sin necesidad de este comunicado, cuando además no hay nada todavía" se lamentaba.

David Rodríguez, su sorprendente tranquilidad mientras la investigación judicial se centra en él

Tal y como apuntan diferentes medios de comunicación como 'Y ahora Sonsoles' o 'Vamos a ver', el foco se ha puesto en el fisioterapeuta cordobés por su presunta "responsabilidad máxima" en lo ocurrido al ser él el que se encontraba con la menor cuando sucedieron los hechos que se están investigando.

n delicado panorama que no parece haber afectado en absoluto al novio de Anabel, que ha reaparecido aparentemente tranquilo y con actitud despreocupada ante las cámaras. Mientras la sobrina de Isabel Pantoja se ha atrincherado en su casa de Arguineguin y no se ha dejado ver en los últimos días, David continúa con sus rutinas y este martes ha ido a entrenar a un gimnasio cercano a su domicilio.

"No molestáis, a mí no me molestan. Yo estoy muy bien" ha asegurado con una sonrisa, echando balones fuera para no pronunciarse sobre lo que se está comentando sobre su presunta responsabilidad en lo ocurrido a su pequeña Alma: "Te van a atropellar campeón. Con ganas de entrenar. Hoy me toca espalda, mira, y luego abdominales" ha apuntado cuando le hemos preguntado cómo están ante las informaciones que se están dando en diferentes medios sobre la investigación judicial.