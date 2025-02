Alejandra Rubio estalla tras las críticas y aclara por qué han posado con el bebé en redes: "Hay gente que no ha entendido"

Después de una larga temporada alejado de los focos y de las redes sociales, y ante el inminente fin de su condena, Carlo Costanzia ha decidido reaparecer en Instagram de una manera muy especial. Un vídeo repleto de imágenes de su día a día con su voz en off rapeando en el que, sincerándose como nunca, hace balance de su vida sin pasar por alto los momentos más complicados, y en el que también se sincera sobre la gran etapa que está viviendo tras el nacimiento de su primer hijo con Alejandra Rubio, Carlo Jr.

"En este tiempo de lucha conmigo mismo, de mucho sufrimiento, de largas conversaciones con mi ego, de duro trabajo, de búsqueda de mi verdadero yo, donde he pasado por los momentos más oscuros de mi vida, aun creyendo haber pasado ya por ellos demasiadas veces, donde he tenido que lidiar con infamia, mentira, acoso, depresión", reconoce, confesando que en este proceso ha tenido "pensamientos intrusivos de suicido y de volver a retomar malos hábitos, de rendirme y querer escapar de todo", y en el que se ha sentido "abandonado por familiares y amigos".

"He encontrado gente que vale la pena, la que se ha quedado a mi lado en las peores y los que seguirán estando en mi mesa el día del triunfo. El apoyo incondicional de la familia, el amor y sobre todo, este bellísimo regalo del cielo transformado en vida que lleva mi sangre, mis genes, mi legado, mi hijo" añade en referencia a su hijo Carlo, acompañando su reflexión de una imagen en la que le vemos junto a Alejandra mirando con ternura a su pequeño, tumbado plácidamente en su cuna.

Un vídeo sobre el que la hija de Terelu Campos se ha pronunciado muy orgullosa: "Hay gente que no ha entendido el sentido del vídeo. Es un vídeo motivacional en el que cuenta todo lo que le ha pasado y el buen momento en el que está ahora. Ha estado mucho tiempo alejado de redes y demás por el tema de la condena, pero tiene muchísimos proyectos de trabajo muy guays que ya iréis conociendo, y le hacía ilusión volver con un vídeo bonito" ha aclarado en 'Vamos a ver'.

Además, Alejandra se ha mostrado tajante ante los titulares que apuntan a que Carlo y ella protagonizan en el vídeo su primer posado con su bebé, dejando claro que "no es una presentación" del pequeño. "Yo por ejemplo no he subido nada del niño en redes, pero una mano del niño no es un posado ni la presentación ni nada. Nos lo ofrecen continuamente posar con mi hijo pero está clarísimo que eso no va a suceder" ha sentenciado.

En la misma línea se ha mostrado ante las cámaras de Europa Press, pidiendo que no nos quedemos "con lo malo" que Carlo cuenta en su vídeo porque "es un mensaje motivacional". "Con eso os habéis quedado? Madre mía... No habéis entendido nada entonces" ha afirmado cuando le hemos preguntado por la depresión que ha superado su novio. "Ahora está genial, de eso va el vídeo" ha concluido, haciedo hincapié en que es un mensaje bonito, profundo y con mucho sentimiento.