De la araña a la milagrosa: las plantas que puedes cultivar en casa y que son beneficiosas para la salud

Hay plantas de interior que no solo embellecen una casa, sino que también poseen propiedades beneficiosas para quienes habitan en ella. Desde la araña a la milagrosa, a continuación se repasan los principales vegetales con estos "dones". No obstante, es fundamental recordar que las plantas medicinales deben ser utilizadas como complementos y no como sustitutos de tratamientos médicos convencionales. Consultar a un profesional de salud antes de hacer un uso extensivo de cualquier planta con fines curativos es altamente recomendable.

La planta milagrosa

Se trata del aloe vera, una de las plantas más conocidas por sus propiedades curativas. Contiene compuestos activos como las vitaminas A, C y E, que actúan como antioxidantes, así como enzimas y minerales esenciales. El gel de aloe vera puede utilizarse tópicamente para tratar quemaduras leves, cortes o irritaciones de la piel debido a su capacidad para acelerar la cicatrización y reducir la inflamación.

Para qué sirve el juego de aloe vera: cuida la piel, el pelo y los tatuajes / .

La planta calmante

La lavanda, famosa por su aroma calmante, es utilizada para combatir el estrés y la ansiedad. Los aceites esenciales derivados de sus flores poseen efectos sedantes que pueden mejorar la calidad del sueño y proporcionar una sensación de tranquilidad. Además, investigaciones han demostrado que la lavanda puede tener un impacto positivo en la reducción de la presión arterial y el ritmo cardíaco.

Lavanda / El Periódico

La planta que facilita la digestión

Similar al aloe, la sábila es conocida por su capacidad de detoxificación. Su consumo en forma de jugo puede facilitar el proceso digestivo y mejorar el funcionamiento del tracto gastrointestinal. También actúa como un laxante natural, ayudando a regular el sistema digestivo. Sin embargo, es importante asegurarse de eliminar el aloín, una sustancia potencialmente irritante, antes de su consumo.

La sábila / .

La planta araña

Conocidas también como Chlorophytum comosum, estas plantas son particularmente efectivas en la eliminación de contaminantes del aire como el monóxido de carbono y otros compuestos tóxicos presentes en el entorno doméstico. Según diversos estudios, las plantas araña son una de las mejores opciones para mejorar la calidad del aire interior, lo que también puede tener un efecto positivo en el sistema respiratorio.

La planta araña / .

La planta de las infusiones

La menta no solo es fácil de cultivar en casa, sino que sus hojas pueden ser utilizadas para preparar infusiones que favorecen la digestión y alivian síntomas de indigestión. Su aroma es refrescante y puede servir para aumentar la alerta mental y mejorar el estado de ánimo. Además, el aceite esencial de menta es utilizado por su capacidad para aliviar dolores de cabeza y tensiones musculares.