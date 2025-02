La tensión ha saltado en Guadalix en los últimos días, los grupos diferenciados y una estrategia en las nominaciones han llevado las discusiones a casa esquina de la casa, una de ellas entre Miguel Frigenti y José María Almoguera.

Lo que empezaba con un cruce de reproches entre María, 'la jerezana' y Óscar por discrepancias de la prueba, hacía que José María Almoguera se metiera para dirigirse directamente a Óscar: "Me estás empezando a tocar las pelotas con tus formas". "Quiero gritar en mi casa, mis formas son estas", respondía Óscar y el hijo de Carmen Borrego no se callaba ante esto: "Yo no quiero que griten en mi casa". Algo ante lo que Miguel Frigenti, que presenciaba esto, entraba en la discusión: "Si no quieres que griten en tu casa, te vas a tu casa, no entras a un reality". Lo que derivaba en un cruce de gritos y reproches entre ambos.

"Deja de hacer el papelón, que me caes mal y es evidente de que yo a ti te caigo peor. Vete luego a 'De Viernes'", le decía Fringeti a Almoguera, lo que no le gustaba a este y respondía: "Te jod* que vaya yo y no otros. Que te encantaría estar ahí, lo sé. Tienes que estar aquí porque no te llaman de otro lado".

Lo que provocaba más enfado de Miguel: "No eres el padre de nadie ni me vas a educar tú a mí, ya me ha educado mi señora madre, con la que estoy muy unido". "Se nota, que te han educado de p* madre", le respondía este y Miguel Frigenti apuntaba a Carmen Borrego en medio de todo esto: "No pongo verde en un plató ni me hago exclusivas, que vienes aquí dando ejemplo y tienes mucho bajo el pelo. Te gusta despellejar a tu madre por dinero, ¿quieres golpes bajos? Que jugar sabemos todos, deja ya de dar ejemplo que no eres ejemplo de nada".

Cazan a Carmen Borrego en el regazo de otro hombre en plena polémica: "Deja ya de dar ejemplo que no eres ejemplo de nada" / instagram

Una bronca que ha sido muy comentada en el debate de Gran Hermano de la gala. Un debate que ha contado con los protagonistas habituales y que, además, ha tenido un momento muy divertido. No se ha emitido en directo pero Marta Peñate ha sido la encargada de mostrar una divertida imagen en la que se veía a Carmen Borrego sentada en la pierna de Suso. "Aprovechando que Marieta no está para ligarse a Carmen", decía entre risas.