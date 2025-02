Un colaborador de las mañanas de Telecinco rompe finalmente su silencio tras la llegada de Ana Rosa: "Se van a a acordar mas de mi que de..."

Mediaset anunciaba este martes que, diez años después de su salida voluntaria de 'El programa de Ana Rosa' para emprender nuevos proyectos, Máximo Huerta regresaba a la que ha sido su casa televisiva, convirtiéndose en nuevo colaborador de la sección 'El aperitivo' tras la vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas.

Y ha sido este miércoles cuando el valenciano se ha estrenado en 'El programa de AR', protagonizando un emocionante reencuentro con la que ha sido su jefa y su mentora. "Le fui a buscar y le encontré... Ha pasado mucho tiempo, diez años..." le ha recibido la presentadora, fundiéndose en un cariñoso abrazo en directo que refleja que, a pesar del paso del tiempo, su complicidad y química siguen intactas.

Cuando Ana Rosa Quintana ha hecho un repaso por el currículum que su nuevo colaborador ha ampliado durante estos diez años separados, Máximo Huerta ha bromeado: "Se me había olvidado que había sido ministro, pero se van a a acordar mas de mi que de..."

"Tiempo que no se ha perdido. Él ha hecho muchas cosas, yo también... Ha publicado 7 libros, ha abierto una librería preciosa, se ha mudado a su pueblo, ha sido ministro, ha dejado de serlo..." ha destacado orgullosa y con cierto tono irónico la presentadora haciendo referencia a su breve etapa -una semana- como ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez en 2018.

"Se ha producido la mayor injusticia que se ha podido producir porque mira lo que estamos viendo ahora..." ha añadido. "Eso me lo tenías q haber dicho en su momento" le ha reprochado de broma Máximo, a lo que Ana Rosa ha dejado claro que "lo hice".

Un reencuentro muy especial en el que han recordado cómo fue la despedida del escritor del programa en el año 2015, y en el que se han referido a Joaquín Prat. "Ahora volvemos a estar juntos pero separados..." ha apuntado la presentadora, ya que su compañero capitanea 'Vamos a ver', que se emite a continuación de 'El programa de AR'. "Cuando vuelva Joaquín de vacaciones hacemos un gran encuentro" ha propuesto Máximo sonriente, antes de pasar a comentar los temas más candentes de la actualidad como si no hubiese pasado el tiempo.

Ana Rosa Quintana ha regresado a las mañanas de Telecinco con 'El programa de Ana Rosa' y, al final del espacio, se ha reencontrado con Joaquín Prat que la ha recibido con un tierno abrazo.

"¿Cómo estás? ¡Te he echado de menos! ¿Qué tal el primer día?", le decía el presentador, que se preparaba para iniciar 'Vamos a ver' que toma el relevo a Ana Rosa Quintana en directo y la presentadora le comentaba: "¡Cómo te echaba de menos, Joaquín!"

"Tengo esa sensación de que me he ido ayer, pero hace año y medio... ¡Es que el tiempo pasa volando!", decía ella y él, aludiendo a su estilismo blanco, respondía: "Me he puesto de negro para hacer contraste, es como una metáfora, una ficha de dominó íntimamente ligadas las dos, pues así vamos a estar".