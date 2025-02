Jorge Javier Vázquez destapa el incierto futuro que le espera a Melody después de ganar el Benidorm Fest: "Bajo nivel"

Mediaset ha conseguido que Ana Rosa Quintana regrese a las mañanas de Telecinco con 'El programa de Ana Rosa' a partir del próximo lunes 3 de febrero. De esta manera, la periodista volverá a ponerse al frente de este mítico magacine, producido en colaboración con Unicorn Content.

La presentadora de televisión ha asegurado en directo desde 'TardeAR' que "tengo el corazón partío, porque me reencuentro con el equipo de las mañanas, con los que he estado muchos años, pero dejo a este", sin embargo le ha restado importancia porque "no me voy a Tombuctú".

El regreso de este formato implicará una remodelación de la franja matinal de la cadena, que contará con una versión reformulada de 'La Mirada Crítica' con Ana Terradillos y continuará con 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a Ver', con Joaquín Prat al frente.

Por su parte, Verónica Dulanto y Frank Blanco presentarán 'TardeAR' en la franja vespertina de Telecinco, también a partir del próximo 3 de febrero.

Sin embargo, con este juego de sillas queda por saber qué papel le tocará desempeñar a Jorge Javier Vázquez, que sigue al frente del programa de las tardes de Telecinco El diario de Jorge.

Pero al margen de movimientos de sillas dentro de Telecinco, el presentador ha querido opinar sobre uno de los temas del momento y es que España elegía el pasado sábado a su flamante representante para Eurovisión. En este caso ha sido Melody la encargada de intentar alzarse con el micrófono de cristal del famoso festival.

Y es que a pesar de que el de Badalona reconoce lo mucho que se alegra por la cantante, no esconde las dificultades a las que cree que la intérprete deberá hacer frente. Me resulta complicada para un certamen". Aunque "otro asunto que hay que tratar es el bajo nivel de este año. Muchos críticos han alertado sobre la precariedad de las ofertas. No se entiende. Tienen un año para escoger a los participantes", sentencia a modo de crítica al Benidorm Fest.

Consagrado certamen

El Festival de la Canción de Eurovisión (en francés: Concours Eurovision de la Chanson; en inglés: Eurovision Song Contest) es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes representantes de las televisiones (en su mayoría públicas) cuyos países son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. El festival ha sido transmitido desde 1956, por lo que se trata del programa de televisión más antiguo que aún se transmite en el mundo, recibiendo en 2015 el récord Guinness como la competición musical televisiva más longeva del mundo. Además, es el festival de la canción más grande en términos de audiencia, la que se ha estimado entre 200 y 600 millones internacionalmente. El evento es transmitido en todo el mundo, incluso en países que no participan en él. El festival es históricamente conocido por ser un gran promotor de la música pop. Sin embargo, en años recientes se han presentado en el festival varios temas pertenecientes a otros géneros, como árabe, dance, tango, reguetón, heavy metal, pop-rap, punk, rock, electrónica y rumba, entre otros.

El nombre del concurso viene de la Red de Distribución de Televisión de Eurovisión (Eurovision Network), que está controlada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y puede alcanzar audiencias potenciales de más de mil millones de personas. Cualquier miembro activo de la UER puede participar en el festival, por lo que la aptitud para formar parte de este magno evento no está determinada por la inclusión geográfica dentro del continente europeo (a pesar del prefijo "Euro" en "Eurovisión"), que no se corresponde con la Unión Europea. Con el paso de los años, el festival ha crecido de un simple experimento televisivo a una institución internacional de grandes proporciones y el término "Eurovisión" es reconocido a lo largo del mundo.