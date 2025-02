Matamoros celebra su salto al cine y acudirá por primera vez a la gala de los Goya: "Estoy estudiando interpretación"

Anita Matamoros, la benjamina de uno de los clanes más mediáticos del panorma nacional no ha podido disimular su emoción al contar a sus cientos de miles de seguidores que este año será por primera vez una de las flamantes invitadas a la gala de los Goya que se celebra este domingo en Granada.

Y es que la influencer parece que ha cumplido un sueño ya que, según ha confesado en sus stories, ahora mismo está estudiando interpretación, lo que la ha llevado a emmpaparse en gran medida de varios títulos de cine español.

Así, la hija de Kiko Matamoros y Makoke avanza en un carrera como celebrity ya que desde que dio el salto a las redes sociales, sus colaboraciones con marcas no cesan y su aparición en diferente eventos son una constante en sus redes, donde comparte buena parte de este tipo de contenidos.

Anita Matamoros / Instagram

De hecho, ya se la pudo ver haciendo sus pinitos como actriz en uno de los últimos videoclips de Jhonny Garso, su novio, y con el que recrea la tórrida historia de Pamela Anderson y Tommy Lee.

¿Será su aparición en los Goya la primera de muchas?

Futuro como actriz

A través de sus redes sociales y con mucha ilusión, Anita Matamoros ha confirmado que será una de las invitadas a la gala de los Premios Goya: “Estoy deseando soltar el móvil hoy… Pero antes me hacía mucha ilusión contar que este año voy a los Goya por primera vez”, ha exclamado, para después entrar en detalles sobre esta inesperada aparición en uno de los eventos más destacados de este país: “¡Lo más fuerte es que me han llamado hoy para contarme que voy a los Goya! No sabéis la ilusión que me hace esto, asistir a esta gala. Y encima este año, que estoy estudiando interpretación y me estoy empapando de cine español, de las series, que hay tantas cosas tan buenas… Últimamente encima. Estoy completamente emocionada”, ha comenzado, muy contenta de que la Academia haya contado con ella.