Este es el mejor pan tostado de marca blanca del mercado

Apostar por el pan tostado como alternativa saludable al pan blanco suele ser una buena opción en la mayoría de las ocasiones, y además dentro de todos los panes tostados que se venden, hay uno de marca blanca que el mejor considerado por la OCU tras revisar un total de 125 productos.

Tal y como explican desde la OCE, la mayoría de estos panes tostados tienen en común una composición bastante equilibrada, especialmente si son integrales. Eso sí, hay excepciones. "Uno de cinco panes no alcanzar una valoración aceptable, sobre todo porque abusan de los aditivos".

La OCU analizó 125 productos de pan tostados, desde biscotes a panes crujientes, similares a galletas, panecillos y minicanapes. De todos ellos, sacaron ocho "que son realmente muy buenos si nos atenemos a su valor nutricional", además, hay otros veinte "que merecen una buena valoración". De este modo, desde OCU consideran que "incluir cualquiera de ellos en la dieta será una buena idea, sobre todo si son las versiones integrales, más nutritivas y con más fibra".

Pero, ¿cuál es el mejor pan tostado de marca blanca? Pues según la OCU ganan dos, entre los biscotes ganan el pan tostado integral de trigo de Auchan (Alcampo) y el pan tostado 100% integral de trigo de La Cestera (Lidl).

