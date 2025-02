Sorpresa en GH Dúo después de que una polémica concursante se niegue a entrar en el reality: "Tengo un problema"

GH Dúo avanza una semana más, esta vez con repesca en ciernes entre los 4 candidatos que habían sido expulsados: Jeimy Báez, Álex Ghita, Vanessa Bouza y Manuel Cortés. Sin embargo, todo iba a dar un giro con el que no contaban ni el público presente en plató ni la audiencia y es que la gallega y mujer de Javi se negaba a subir a la casa de Guadalix de la Sierra por la crisis que al parecer mantenía con su marido.

Todo empezaba hace unos días cuando en el plató de GH Dúo, la pareja desvelaba que estaban atravesando un bache por culpa de un intercambio de mensajes de Javi con otras mujeres, confirmando así las sospechas de Vanessa que llevaba días asegurando que su marido le había sido desleal.

Ante el complicado momento que atraviesa, Vanessa para sorpresa de todos, decidía rechazar la oportunidad de optar a volver a la casa reconociendo que sus celos le habían jugado una mala pasada.

"Yo sé que tengo un problema (...) Sinceramente con el tema de Daniela, que no tiene nada que ver porque es mi amiga, he tenido mis dudas pero reitero en que me apetecía entrar en la casa porque me apetece vivir el programa".

Ion Aramendi le hacía entonces la pregunta más directa: "¿Quieres subir a Guadalix y participar en la repesca?". Vanessa tenía clara su respuesta: "No. Creo que ahora mismo no es el momento de ser yo realmente. Me voy a estar rayando demasiado en este momento (...) Pido perdón si le molesta a alguien. Tengo que aclararme yo principalmente , que soy la que tiene mis conflictos interiores. Un problema de celos es que sabes que no pero tu mente no entiende".

Formato

Un grupo constituido por parejas o tríos de concursantes famosos convive en una casa en la que sus miembros son grabados por cámaras y micrófonos durante las 24 horas del día. Dichos dúos/tríos tienen o tuvieron una historia de amor o tienen cuentas pendientes que resolver. Por todo ello, a diferencia de Gran Hermano y Gran Hermano VIP, este formato cuenta con elementos y estancias que permiten a los concursantes disfrutar de momentos en pareja. Del mismo modo, el programa dispone de una sala que sirve para que los concursantes que tengan algún conflicto lo solucionen y de otra para recibir visitas del exterior.

Asimismo, los habitantes de la casa tienen totalmente prohibido cualquier tipo de contacto con el exterior, y solo pueden recibir ayuda psicológica si ellos así lo desean. La duración del programa es de 3 meses, aproximadamente.

Como obligación, los concursantes tienen diferentes tareas para mantener la casa limpia, y deben superar las pruebas semanales propuestas por la organización para obtener dinero para poder hacer la compra de comida semanal. Los concursantes reciben un presupuesto semanal para adquirir comida y otros productos, que varía según las realicen. Igualmente, llevan a cabo pruebas cada semana que sirven para establecer los jefes de la casa, quienes disfrutan de algunos privilegios como la inmunidad, el intercambio de nominados o la estancia en la suite.