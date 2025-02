Última hora sobre el estado de salud de Ángel Llácer tras estar a punto de morir por una peligrosa bacteria: fascitis necrosante

Ángel Llácer atravesaba uno de los peores momentos de su vida después de su viaje a Vietnam. El popular presentador se debatía entre la vida y la muerte tras contraer una bacteria que le llevó a estar una larga temporada en el UCI de la clínica Ruber Internacional.

Tal fue la gravedad que fue operado en cuatro ocasiones y llegó a despedirse de su familia, una durísima época de la que ha pasado ya un año. Doce meses en los que ha tenido que adaptar su día a día, tal y como se ha revelado.

No le ha quedado más remedio que adaptarse a sus nuevas circunstancias. Eso no quita que el presentador de televisión vuelva a sus quehaceres laborales muy pronto, de hecho, conducirá este 2025 en TV3 un programa de pruebas de resistencia, cultura o comida.

Lo explica su entorno en Vanitatis, donde insisten en que la vida de Ángel Llàcer dio un vuelco con su enfermedad. A pesar de que acude a fiestas, debe permanecer sentado debido a la fascitis necrosante, la cual según él mismo ha contado le ha dejado "algo cojo".

Problema de salud

Fue en Madrid, poco después de su regreso a España -concretamente el 13 de abril- cuando tuvo que ser ingresado por primera vez durante diez días: "El primer síntoma es dolor de barriga, diarreas muy fuertes y fiebre. Llego al hospital y me dan el alta. Al día siguiente estuve muy mal, volví y me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que ya estaba curado y la bacteria estaba muerta" ha reconocido.

Sin embargo, todo empeoró cuando ya se encontraba en su casa, en Barcelona, cuando una de sus piernas comenzó a hincharse. "La doctora me advierte que deben abrirme la pierna porque es una bacteria que se come el cuerpo. El viernes me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad. Retira la parte que estaba mal, la parte que estaba podrida de la pierna, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que tengo la premonición de que voy a morir" ha confesado muy emocionado, rememorando como incluso llegó a despedirse de sus seres queridos por si algo salía mal en el quirófano.

Su pesadilla no terminó ahí, puesto que dos días después tuvo que ser operado de nuevo. "Era una operación complicada porque el gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo y si entra en un órgano vital... se acabó" ha asegurado completamente roto, confesando que llegaron a decirle "o sales sin pierna o no sales".

Por suerte, y aunque el aspecto de su pierna derecha es impactante por las enormes cicatrices que la recorren tras las intervenciones, la recuperación de Ángel va por muy buen camino y, aunque todavía queda un largo proceso de rehabilitación, poco a poco recupera la normalidad y ya ultima los detalles de su regreso a televisión por partida doble: en la próxima edición de 'Tu cara me suena' y como presentador y directos del concurso 'Soc i seré' en la televisión catalana.