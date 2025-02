Qué fue de "Yoli": de ser la amiga de "Tete" en Los Serrano a trabajar tras las cámaras como directora

Sara Brasal descubrió que quería dedicarse al mundo del cine gracias al personaje de "Yoli", en "Los Serrano". Tenía 11 años cuando ese papel de "amiga de" le hizo darse cuenta que lo suyo eran los rodajes. Tras dar vida a "Yoli" participó en otras producciones, pero ha encontrado su sitio detrás de las cámaras. Ha formado parte del equipo de dirección de series españolas aclamadas como "Instinto" o "Las chicas del cable". Su último trabajo: el rodaje de la tercera temporada de "The Head", una ambiciosa producción internacional de "Madiapro Studio" y la serie "1992" para Netflix.

"Gracias a ti, tendría tan claro a lo que quería dedicarse el resto de su vida". Son las palabras que Sara Brasal le regala a Yoli, el personaje que la ayudó a encontrar su camino y también le enseñó muchas lecciones sobre el bullying y la importancia de creer en uno mimso. "Me enseñaste muchas cosas e hiciste que entendiera que ni los kilos de mas, ni las gafas de pasta, ni el aparato en los dientes definen quien eres, que los “debiles” casi siempre son los mas fuertes y sanos mentalmente, que ser sensible y empática con los sentimientos de los demás te da una fuerza sobrehumana y te hace entender lo bonito de la amistad, el amor y la vida…", escribe en una publicación de Instagram en la que recuerda esos primeros pasos en Los Serrano.

La serie tuvo un gran éxtio en España y de ahí salieron actrices como Natalia Sánchez ("Tete"), que hoy en día sigue trabajando en grandes producciones. Otro de los personajes conocidos fue "Guille" (Víctor Elías) cuya carrera terminó girando más en torno a la música y acaba de sacar un libro en el que cuenta su experiencia con las drogas y cómo salió de los años más difíciles de su vida.

Frente a estos casos más mediáticos se encuentra Sara Brasal, que decidió trabajar tras las cámaras. Después de Los Serrano participó en 'Medea', en 'Locos de amor', en 'La mujer de antes' o Romeo y Julieta'. Pero a ella le gustaban las tripas del cine. Estudió un máster en cinematografía y producción de cine y vídeo y empezó a trabajar en grandes producciones. Ha formado parte del grupo de dirección en películas tan emblemáticas como 'Pieles', 'Perfectos desconocidos' o 'Hacerse mayor y otros problemas' así como también ha logrado trabajar junto a productoras tan potentes como Globomedia, en la serie 'Estoy Vivo' y también junto a Bambú Producciones en ficciones como 'Instinto' y 'Las chicas del cable'.

Su último trabajo es "The Head". La tercera temporada de esta trilogía cuenta con la incorporación, entre otros, de la actriz española Clara Galle (El Internado: Las Cumbres). Creada por Ran Tellem y dirigida por Jorge Dorado, The Head está protagonizada por John Lynch, Katharine O’Donnelly y Olivia Morris. Rodada en inglés, The Head se ha convertido en una de las principales franquicias internacionales de The Mediapro Studio.

"1992" es otro de sus últimos proyectos. Esta mini serie ambientada en la Expo de Sevilla es una producción de Netflix que narra una serie de asesinatos con un mismo patrón: junto al cuerpo quemado de las víctimas aparece un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Expo'92 de Sevilla.