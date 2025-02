Adiós a las llamadas spam en el teléfono: el sencillo truco de la Policía Nacional que las evita de una vez por todas

Cada vez se está volviendo más común recibir llamadas, tanto inesperadas como no deseadas, y la mayoría de ellas se corresponden con las conocidas como spam. Estas suelen estar relacionadas con fines comerciales, ya sean compañías telefónicas que intentan darte una oferta mejor, cualquier otro tipo de ventas, encuestas telefónicas o, incluso, estafas. Otra característica destacable de este tipo de llamadas es que no suelen tener la autorización del apelado y pueden llegar al extremo del acoso.

Desde la Policía Nacional alertan sobre este delito y nos muestran algunas de las medidas que podemos tomar para evitarlo, aunque, en ningún caso, las llamadas dejarán de entrar en nuestros teléfonos. Por un lado, en los ajustes de nuestros teléfonos, tendremos la opción de silenciar las llamadas provenientes de desconocidos, de esta manera, irán directamente a nuestro buzón de voz y las podremos encontrar en llamadas recientes.

Sin embargo, esto tiene un pequeño inconveniente: podríamos estar esperando una llamada importante de un contacto no guardado o, incluso, llamadas de emergencia. En el caso de estas últimas, podríamos programarlo para que estas suenen, pero no ocurre lo mismo en el caso de las primeras, para lo que tendríamos que desactivar la opción de "silenciar llamadas desconocidas".

Por otro lado, existe otra solución en la Play Store de Android o App Store, en caso de que seas usuario de iPhone, donde podremos descubrir otras aplicaciones que nos ayudarán a averiguar si la llamada que recibimos es un spam o no. Con este tipo de recurso, en el caso de recibir una llamada no deseada, aparecerá un anuncio e, incluso, podrá bloquearla directamente. Algunos teléfonos tienen incorporada la función del aviso, es decir, lo señalan automáticamente y es el receptor el encargado de decidir si contesta o no. Una vez que ya identificamos las llamadas no deseadas con la etiqueta de spam en nuestro listado de recientes, podremos echar mano del bloqueo, sin embargo, esto no siempre funcionará, ya que no suelen repetir el número de origen y, además, nos quitará parte de nuestro preciado tiempo, aunque no tanto que el que ocuparía una llamada.