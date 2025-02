Anabel Pantoja comparece por primera vez ante los medios sin David Rodríguez y revela este detalle sobre el estado de su hija Alma: "Es algo íntimo"

El drama que atraviesan Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez no cesa. Desde que se supiera que su hija Alma había sido ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria por causas que aún se desconocen, las especulaciones no han dejado de sucederse.

18 días permaneció la pequeña en la UCI y no fue hasta el pasado lunes 27 de enero cuando recibió el alta y pudo marcharse a casa con sus padres. No obstante, tras el susto, una nueva pesadilla parecía comenzar para la pareja.

Hace unos días, salía a la luz que ambos estaban siendo investigados por un presunto caso de maltrato a su hija. Un proceso que continúa en marcha y que se iniciaba tras la denuncia del propio hospital en el que estaba ingresada la pequeña.

Ahora, tras días de silencio la influencer ha reaparecido ante los medios para contar cómo se encuentra y agradecer a la prensa su presencia. Sin embargo, ha llamado la atención el revelador dato que ha ofrecido sobre el estado de su hija Alma. "Dejarme por favor porque es algo íntimo y ya está".

Anabel Reaparece en solitario

Una semana. Ese es el tiempo que ha tardado Anabel Pantoja en enfrentarse a las cámaras desde que salió a la luz que su novio David Rodríguez y ella están siendo investigados por la Justicia canaria por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones que su hija Alma presentaba cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 11 de enero, y que es importante destacar que no implica en ningún caso intencionalidad por parte de sus progenitores.

Ante las informaciones que apuntaban a que la sobrina de Isabel Pantoja estaría absolutamente destruida, y después de que se haya especulado con una posible crisis en su relación con el fisioterapeuta cordobés por su estrategia judicial de separar sus defensas para no perder la custodia de su pequeña si alguno saliese mal parado en la investigación de lo ocurrido, Anabel ha salido a la puerta de su casa para atender a la prensa.

Tranquila y firme, a pesar de que su rostro y su mirada -oculta bajo unas gafas de sol- reflejan una tristeza y una preocupación imposible de disimular, la influencer ha pedido ante las cámaras un poco de espacio para poder retomar poco a poco su rutina.

"Os agradezco que estéis aquí de verdad, pero yo tengo que hacer vida. Llevo más de una semana o diez días sin salir. Yo no os he perjudicado en vuestro trabajo, no me perjudiquéis en mi vida. Daros las gracias por estar aquí personalmente pero ya está. Voy a hacer mi vida si no os importa. Mi vida sigue. Quiero salir con la peque, que se calma con los paseitos" ha rogado desesperada, pidiendo que "entendáis mi situación".

"Estoy intentando hacer vida. Llevo unos días parada pero ahora quiero hacer vida, quiero estar en mi pueblo y hacer mi vida normal, si no os importa" ha confesado al borde de las lágrimas.

Una reaparición en la que ha querido aclarar que "no ha pactado" las imágenes que publica la revista 'Semana' con su pequeña y con David disfrutando de un paseo por la playa, y en la que ha revelado sus próximos planes, pidiendo a la prensa colaboración para poder hacerlos con tranquilidad y sin sentirse observada: "Ya me habéis visto, ya se me ha fotografiado de lejos. Ahora voy a intentar salir con mi niña, voy a ir al supermercado, a la farmacia, dejarme por favor porque es algo íntimo y ya está".

Reconociendo que no puede hablar de la investigación judicial ni "entrar en polémicas" porque así se lo han pedido sus abogados, Anabel ha confesado que "dentro de lo que hay estoy bien, esperando que todo se solucione" añadiendo que su pequeña Alma "está muy bien gracias a Dios".

"No voy a hablar del tema, pero es bueno seguir inventando y rellenando revistas y bloques. Dejarme ahora por favor, quiero darme mis paseos y demás" ha zanjado.