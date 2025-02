Anabel Pantoja rompe su silencio con un sorprendente mensaje: "Se abrió el telón"

Significativo paso al frente de Anabel Pantoja mientras continúa la investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma. Después de que la influencer y su novio, David Rodríguez, negasen rotundamente este extremo -advirtiendo que no dudarán en tomar medidas legales contra todos aquellos que hayan especulado con la posibilidad de que hayan maltratado a su pequeña cuando finalice el proceso juficial- la Fiscalía se ha pronunciado en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja; y ha aclarado que si no se han tomado medidas cautelares y la bebé está con sus padres es porque no se ha apreciado ningún tipo de peligro, dejando entrever que pasara lo que pasara antes de su ingreso hospitalario de urgencia el pasado 11 de enero, no fue intencionado por parte de sus padres.

Un tremendo golpe para Anabel, que destrozada y sin poder creerse que se esté cuestionando que pudo hacer daño a Alma, se ha atrincherado en su casa de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, y no se ha dejado ver desde que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió un comunicado el pasado jueves 30 de enero informando de la apertura de diligencias previas contra ella y su pareja por un presunto delito de maltrato infantil.

Sí hemos visto a David, que sonriendo a pesar de las delicadas circustancias a las que se enfrentan, ha querido transmitir una imagen de normalidad ante las cámaras y ha asegurado que están tranquilos pese a su imputación.

Precisamente el fisioterapeuta cordobés está en el punto de mira después de que el programa 'Y ahora Sonsoles' se haya aventurado a apuntar que la investigación se centraría en su "presunta responsabilidad en lo ocurrido", ya que en el "episodio de máxima responsabilidad" de lo que le habría ocurrido a Alma estaría "involucrado" su padre.

María González Falcó / F.L.

La preocupación de Anabel sería "tremenda" y habría recurrido a un reconocido bufete de abogados de Madrid para que se hagan cargo de su defensa conscientes de la situación a la que se enfrentan.

Una información a la que la influencer reaccionaba compartiendo poco después un significativo vídeo en su perfil de Instagram junto a David y su pequeña, en su carrito. Una preciosa escena familiar en la que la pareja de abraza de espaldas frente al mar mientras disfrutan de un atardecer. Sin duda, un paso al frente con el que ha querido dejar claro que el fisioterapeuta y ella están tan unidos como siempre y este delicado asunto -y la presunta responsabilidad del cordobés- no les ha pasado factura como muchos creen.

El día a día de Anabel Pantoja

El drama que atraviesan Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez no cesa. Desde que se supiera que su hija Alma había sido ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria por causas que aún se desconocen, las especulaciones no han dejado de sucederse.

18 días permaneció la pequeña en la UCI y no fue hasta el pasado lunes 27 de enero cuando recibió el alta y pudo marcharse a casa con sus padres. No obstante, tras el susto, una nueva pesadilla parecía comenzar para la pareja.

Hace unos días, salía a la luz que ambos estaban siendo investigados por un presunto caso de maltrato a su hija. Un proceso que continúa en marcha y que se iniciaba tras la denuncia del propio hospital en el que estaba ingresada la pequeña.

Ahora, entre los rumores que envuelven a la pareja, destaca la posibilidad de que hubiesen decidido cambiar de abogados. Sin embargo, nada más lejos de la realidad ya que la influencer, al parecer seguiría contando con el apoyo legal de Mercedes Ruiz-Rico e Irene Sorribas, abogadas especializadas en derecho civil.

Mientras avanzan las investigaciones la sobrina de Isabel Pantoja ha optado por alejarse de las redes sociales. En los últimos días sus publicaciones han sido muy escasas y por eso sorprenden sus últimas historias en su cuenta de Instagram. La influencer ha optado por el silencio tras su polémico comunicado y ha dado pistas del refugio desde el que se defiende de las críticas. En su última publicación si ha lanzado un contundente mensaje a través de una canción de una charanga del Carnaval de Cádiz cuya letra dice: "Se abrió el telón y solo pensaba en este momento, verte la carita y mi corazón haciendo pom pom".