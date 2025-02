Derrota en la silla azul de Pasapalabra: así es Miguel, estudiante de 19 años

El último programa de Pasapalabra ha estado lleno de ritmo gracias a la brillante interpretación de Gavino de la mítica canción ‘The House of the Rising Sun’, de The Animals.

Este momentazo ha ayudado a que nuestros concursantes llegasen relajados y con la mente centrada en el Rosco. Manu ha comenzado con 142 segundos en su marcador, mientras que Rosa contaba con 131 segundos.

Desde el primer momento, la gallega se encontraba encabezando la prueba, y la presión sobre Manu iba creciendo. El cronometro de Rosa ha llegado a cero, contando con 21 aciertos, los mismos que Manu. Y el madrileño no se iba a conformar con un empate.

María González Falcó / Manuel Riu

Miguel llega a la silla azul

La valentía de Rosa a la hora de arriesgar en el Rosco es digno de admirar. Sin embargo, hay algunas veces que su ímpetu le juega alguna mala pasada, y ayer fue víctima de ello.

Por ello, hoy ha tenido que pasar un día más por la Silla Azul, una de las pruebas más odiadas por los concursantes de Pasapalabra, ya que podría peligrar su permanencia en el programa.

Rosa se ha enfrentado hoy a Miguel, un joven de tan solo 19 años que está estudiando Periodismo. ¿Su mayor sueño? Viajar por todo el mundo, y su principal destino si ganase el bote sería Egipto.

Finalmente, Rosa se ha impuesto y ha luchado un día por alcanzar el bote del programa. No se ha hecho con el más de millón de euros de premio pero si ha logrado derrotar a Manu en el rosco y proclamarse campeona del día, por lo que suma 1.200 euros más a su bote personal.

Sin duda, a Rosa le encantaría seguir los pasos de dos de sus referentes. "De estilo, a veces me siento un poquito Orestes", revela por su forma de jugar El Rosco "un poco kamikaze". Sin embargo, su gran referente entre los concursantes de Pasapalabra es Sofía Álvarez de Eulate. La aventura de Rosa en Pasapalabra tiene otro nombre propio: el de Manu, con quien mantiene un duelo apasionante. "Es un encanto", afirma. De hecho, recuerda cómo hizo más fácil su primer día en el programa: "Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él".

Es la descripción que hace de Manu como compañero, pero como rival también tiene sólo palabras de elogio: "Es genial, es de estos concursantes que te empujan a tener que mejorar". "Sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura pero de una buena manera, una rivalidad muy sana", comenta.