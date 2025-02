Isa Pantoja revela el extraño síntoma que ha experimentado durante el embarazo tras desmayarse en público: "El aleteo de una mariposa"

Isa Pantoja está esperando su segundo hijo, el primero junto a su marido Asraf Beno. Y es que hay que recordar que la influencer es madre de un niño, Alberto, de 10 años, fruto de su relación con Alberto Isla.

A pesar de que por el momento, el embarazo parece estar desarrollándose sin grandes contratiempos, hace unas semanas la hija de la tonadillera sorprendía a sus seguidores al contar a través de redes sociales el inesperado episodio que había sufrido en su cuarto mes de embarazo.

Según contaba la joven, había perdido en conocimiento en un establecimiento sin causa aparente. Un gran susto que parece no haber tenido mayor importancia y en el que estuvo acompañada en todo momento de su marido.

No obstante y para evitar consecuencias indeseables, la influencer decidía someterse a una serie de análisis para descaratar posibles complicaciones.

Con todo en orden, ahora la joven ha revelado un síntoma que esta vez sí la ha llenado de ilusión y ha sido el notar las primeras pataditas de su bebé, cuyo sexo aún no se ha confirmado.

"Por fin he sentido esta semana las pataditas del bebé. He sentido como un aleteo de una mariposa. Sé diferenciar lo que son los gases de las pataditas, pero todo el mundo me decía que, al ser el segundo bebé lo iba a notar antes. Hay gente que lo nota con 17 semanas, con 18... Bueno, pues yo nada...", ha contado, emocionada.

"Mi teoría es la siguiente: como hace 10 años que tuve a mi primer bebé, en realidad es como si fuera todo nuevo, como si mi cuerpo se hubiera acostumbrado a estar 'normal' y entonces este cambio le pilla por sorpresa porque es 10 años después... Es mi teoría. Estoy contenta por esa parte porque ya lo siento", ha añadido recordando que, su hijo Albertito ya tiene 11 años.

Quinto mes de embarazo

Isa Pantoja ya ha entrado en el quinto mes de embarazo y podría saber el sexo del bebé que espera junto a Asraf Beno, pero todavía no conoce esa información y ha querido explicar el por qué en 'Vamos a ver', el programa en el que colabora. Cuando se supo que estaba embarazada, la exconcursante de 'Supervivientes' confesó que su deseo era tener otro niño, pues ya es madre de un chico, Albertito Isla, que tiene diez años y que es fruto de su relación con Alberto Isla. En 'Vamos a ver' ha explicado el motivo por el que todavía no ha revelado el sexo de su bebé. "Se supone que íbamos a hacer una fiesta de revelación de género", comenzó explicando la hija de Isabel Pantoja, que aclaró que no iba a utilizar los colores rosa y azul para tratar de combatir los estereotipos de género.