Marc Giró responde por primera vez a los rumores sobre su programa con Belén Esteban y María Patiño

Tras la cancelación de 'La moderna' y 'El cazador', han surgido informaciones sobre un posible nuevo programa que ocuparía las tardes de La 1. Según diversas especulaciones, este espacio estaría centrado en la crónica social y podría contar con Marc Giró como presentador, acompañado de María Patiño y Belén Esteban. Sin embargo, RTVE no ha confirmado oficialmente este proyecto ni ha dado detalles sobre su contenido o su fecha de estreno, aunque se estima que, de salir adelante, llegaría a la parrilla en primavera, una vez finalizada la emisión de los capítulos pendientes de la serie.

Marc Giró ha sido preguntado por esta cuestión en una entrevista con Lecturas, pero evitó dar una respuesta definitiva sobre su posible participación: “Hay muchos rumores. La verdad que no sé, porque estoy haciendo un programa en Barcelona, 'Vostè primer', de 13:00 a 14:00 en directo. Es un trabajo mío fundamental en la radio y tenemos un prestigio y una parroquia. No me gustaría dejarlo y por ahora la transportación no se ha inventado. Pero estén atentos a las pantallas”.

En cuanto a la posible presencia de María Patiño y Belén Esteban en este nuevo formato, el presentador afirmó no tener información al respecto y señaló que no ha hablado con ellas sobre el tema: “No sé qué pasará. No sé si a ellas les han ofrecido la tarde o no. No he hablado con ellas. De todas maneras, cuando he tenido que trabajar con ellas ha sido una alegría inmensa. Las quiero mucho y las admiro en lo profesional. Son dos tótems televisivos. Preguntadles a ellas porque yo no sé nada de este tema”.

Durante la misma conversación, el comunicador también abordó las críticas que apuntan a que su programa sigue directrices gubernamentales: “Si hay algo en las redacciones y programas es que estamos haciendo televisión pública. No hacemos cosas para que lo vea Pedro Sánchez en su casa. Es para toda España”. Además, defendió la independencia con la que trabaja en 'Late Xou', afirmando que “si no, encuentro la manera. Esta libertad tiene que ver a veces con encontrar la manera de decir y hacer lo que uno quiera. Y respecto a las críticas, bienvenidas sean”.