Este es el original nombre que Cristina Pedroche ha elegido para su bebé: "Creando vida"

Cristina Pedroche no ha podido aguantar más y ha desvelado a sus seguidores el sexo del bebé que espera. A través de una emotiva carta, la conocida presentadora ha querido compartir la feliz noticia de la que también forman parte su hija Laia, que se convertirá en hermana mayor y su marido, el chef Dabiz Muñoz.

En el post de Instagram, la influencer no ha podido disimular su ilusión y ha contado con todo lujo de detalles cómo afronta esta nueva etapa de su vida.

Ya en Zapeando, el programa en el que colabora, la presentadora además ha ido más allá dando alguna pista sobre el nombre de su futuro hijo. “Me gustan cortitos y vascos”, ha confesado.

"Carta a mi bebé: todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido. Creo que esta vez soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real", ha comenzado diciendo la de Vallecas.

Sus palabras no han quedado ahí, y aunque es consciente de que la etapa de gestación no es fácil, está dispuesta a afrontarla con la mayor de las ilusiones: “Adoro estar embarazada, aunque esté cansada, me encanta saber que mi cuerpo está creando vida. Me hace sentir imparable, que puedo con todo. Pero reconozco que cuento las semanas que quedan para tenerte entre mis brazos, mirarte a la carita y poder besarte”, ha continuado, muy contenta.