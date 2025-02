Pantoja sorprende a todos al hablar así de su bebé: "Las pataditas"

Isa Pi ha optado por el silencio. La hija de Isabel Pantoja ha decidido no pronunciarse sobre el delicado asunto que involucra a su prima Anabel y su pareja, David Rodríguez. Su reacción ha sido clara: no hacer declaraciones.

El motivo del ingreso hospitalario de la pequeña Alma ya se ha conocido. La niña sufrió un problema de salud mientras estaba bajo el cuidado de su padre, David Rodríguez. Este episodio llevó a su hospitalización el pasado 11 de enero en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria.

Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo investigados. La Justicia canaria ha abierto una causa para determinar qué hay detrás de lo sucedido, pero es un asunto protocolario. Se están revisando todas las circunstancias que rodearon el ingreso hospitalario de la menor.

David Rodríguez ha sido señalado por algunos líderes de opinión como Susanna Griso, quienes han cuestionado su comportamiento. Está en el centro de la investigación y su comportamiento es extraño, según la presentadora.

María González Falcó / Manuel Riu

El foco de la investigación está en David Rodríguez. Al ser la persona que estaba con Alma en el momento del incidente, su testimonio es importante. Como parte del proceso judicial, el Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial donde ocurrieron los hechos.

La reacción de Isa Pantoja

Isa Pi se mantiene al margen. No ha querido responder preguntas sobre la situación de su prima. Tampoco ha confirmado si ha hablado con ella en los últimos días. Tras los problemas de salud de su hijo Alberto, que le obligaron a utlizar una silla de ruedas por una lesión, la hija pequeña de Isabel Pantoja vive centrada en su embarazo y comparte con sus seguidores el día a día de su estado.

Europa Press

Uno de los momentos más emotivos de las últimas semanas ha sido la última confesión de la pareja de Asraf. "He notado las pataditas del bebé, fue como un aleteo de mariposa y yo se distinguir los gases de este tipo de movimientos. Todos me dicen que es muy pronto porque con el segundo los movimientos tardan más en notarse pero creo que como han pasado diez años mi cuerpo ha reaccionado como si no hubiese estado embarazada nunca", explica. Lo cierto es que pese a algunos problemas derivados de su estado la joven luce un aspecto radiante y se muestra feliz con su nueva vida.