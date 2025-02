Ramón, el extriunfito que fue a Eurovisión y terminó viviendo en Oslo, habla claro sobre el Festival: "Cobré cero euros"

Ramón del Castillo Palop entró en la academia de Operación Triunfo con 18 años. Quedó en segunda posición en el concurso de talentos y fue a Eurovisión. "Hoy me quedé vacío para llenarme de ti...", era el estribillo del tema (muy pegadizo) que llevó España al festival de la canción en 2004. Fue el primero en actuar y quedó clasificado en décima posición de 24 participantes con 87 puntos. La canción alcanzó el número uno de las listas de ventas en España. Ramón consiguió dedicarse varios años a la música, pero terminó por desistir y terminó mudándose a Oslo, donde trabajó para una productora nacional noruega, Seefood TV.

¿Qué fue de Ramón del Castillo? Después de "Llenarme de ti" publicó un álbum que permaneció once semanas en lista. Después, decidió aposar por un trabajo más íntimo: "Cambio de sentido", un disco en el que seis de sus temas son escritos por él mismo. Pese a su pasión por la música, se fue quedando fuera del circuito hasta que en 2010 se retiró y empezó su andadura en el mundo de la producción audiovisual. Se mudó a Oslo, trabajó en una productora y la música se quedó como un hobbie.

En la actualidad, Ramón está retomando su actividad en redes sociales por lo que es fácil seguirle la pista y saber que la música sigue formando parte de su vida, aunque de diferente manera. Dejó a todo el mundo con la boca abierta con su actuación para cerrar un podcast musical al que le invitaron llamado "Musicafé". "Qué bonito oirte después de tantos años... qué bonito y con que gusto cantas amigo", le comentaron algunos de sus seguidores. Otros apostillaron: "Qué regalo es la música y qué injusta esa industria".

"No me pagaron un duro por Eurovisión"

"El premio de Operación Triunfo fueron 75.000 euros con los impuestos quitados". Así lo ha dicho, alto y claro, Ramón en otro podcast al que asistió en las últimas semanas, "Helado oscuro". Sobre lo que cobró en un Eurovisión es contundente: "Nada, cero". Su explicación: "Eso es un festival organizado por las televisiones de Europa y, digamos, por las comitivas de cada país y, a no ser que algún artista diga si tú quieres que yo vaya representando a nuestro país me tienes que pagar un caché...". Sin embargo, su situación no era así. "Yo venía de un concurso y me estaban haciendo un favor dejándome ir allí. No me pagaron un duro", confiesa.

La evolución de Ramón como artista y como persona es evidente.

Otra que también ha sabido reinventarse es la cantante que representará este 2025 a España en Eurovisión, Melody. De "El baile del gorila" a "diva" y ganadora del Benidorm Fest. Melody, cuyo nombre real es Melodía Ruiz Gutiérrez (34 años), representará a España en el festival de Eurovisión del próximo mes de mayo en Basilea (Suiza), con su tema "Una diva". Pero, ¿qué ha sido de Melody durante todos estos años? En realidad, la andaluza nunca dejó de cantar y tiene varios discos en el mercado. El último lo sacó en 2023 y se llama "Live Session". Uno de sus temas, "Mujer loba", llegó a las 500.000 visitas en solo dos semanas.

La transformación de Melody, desde que sacara con 10 años su famosa canción "El baile del gorila", ha sido tanto física como profesional. Hoy es toda una diva, como dice el tema con el que irá a Eurovisión, y su estilo musical ha evolucionado, tocando todo tipo de géneros. Se caracteriza por su enorme versatilidad y la garra y la pasión que pone sobre los escenarios. Su victoria en el Benidorm Fest llega también en un momento dulce en lo personal, tras haber sido madre por primera vez hace casi un año.