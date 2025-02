Vuelve a Telecinco a desvelar la verdad desconocida de lo que pasó: “En los momentos más oscuros de mi vida, quería despertar de ese sueño tan desagradable”

Rosa Benito llevaba mucho tiempo callada y ha llegado el momento de que, tras tres años de silencio, vuelva a sentarse en un plató para abrir su corazón de par en par y hablar de los que fueron los peores momentos de su vida.

Es cierto que, en los últimos meses, la que fue cuñada de Rocío Jurado ha sido tertuliana en nuestro programa, donde la hemos visto hablar de los reality shows estrella de la cadena, pero hacía mucho que no se sentaba a hablar sobre ella.

Por fin, se ha acabado la espera. Rosa Benito llega dispuesta a contarlo todo al programa de Santi Acosta y Bea Archidona y su desgarrador testimonio no a va a dejar indiferente a nadie: “En los momentos más oscuros de mi vida, quería despertar de ese sueño tan desagradable”, explica, entre lágrimas.

La invitada de ‘¡De viernes!’ asegura que la vida le ha dado nuevas oportunidades y podríamos hablar de que está viviendo un auténtico renacer. La suya es una auténtica historia de superación y el mensaje que manda es de fortaleza: “De todo se sale. De donde no se sale es del cajón”. Lo contará el próximo viernes a las 22.00 en el programa de Telecinco.

Pelea copn Rocío Carrasco

La relación entre la invitada de De viernes y Rocío Carrasco ha sido de lo más polémia y está rota. Sobre todo, a raíz de las docuseries de Telecinco en las que la hija de rocío Jurado hablaba de su familia y su pasado. Además, Rocío Carrasco y La fábrica de la teledecidían en 2022 denunciar por lo penal a Rosa Benito tras un polémico tuit de la colaboradora desacreditándolos. Jorge Javier Vázquez confirmaba la doble demanda a la exmujer de Amador Mohedano en 'Sálvame'. En concreto, unas palabras en redes sociales de la tertuliana negando ciertas informaciones de 'En el nombre de Rocío' han marcado la decisión.

El motivo principal de la denuncia era el mensaje que compartió Benito asegurando que se habían falsificado ciertos documentos emitidos en la docuserie de Telecinco que demostraban que sí había cobrado por el concierto especial de Rocío Jurado: "A mí que lleve un papel sin firmas (y con mi fecha equivocada) me dice que las facturas son falsas. Quiero ver mi firma y la de Amador Mohedano. ¿El sello de empresa donde está? Según esta factura, cobré el año pasado, 16 de febrero 21, que es cuando empiezan con la 'docufake'. ¿A los 16 años me pago a mí? ¿Y no hay sello de empresa? ¡Qué raro!", expresó en el tuit.

Para confirmar la decisión, Rocío Carrasco llamaba a 'Sálvame' y mostraba u enfado: "Ya quisiera Rosa Benito tener la integridad moral del equipo del documental. Me acusa de hacer una factura falsa para presentar en un documental. Aviso a navegantes, voy a emprender acciones legales de forma penal en contra de Rosa porque me está acusando de falsear documentos".

La hija de la artista detallaba las razones concretas de la demanda y advertía a Rosa: "Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Esta señora tiene el dedito suelto, antes la boca y ahora el dedito. Voy a ponerle una querella". "Rosa Benito no puede acusar a una cadena, una productora y a mí de falsificar un documento privado porque eso está tipificado en el Código Penal", puntualizaba en la conexión.