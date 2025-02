Un concursante de Operación Triunfo y expareja de Aitana, envuelto en la polémica con la actriz de cine para adultos que afecta a Casillas: "La poca neurona que tiene"

Claudia Bavel sigue dando que hablar y no solo por la polémica que tiene abierta con Iker Casillas, ahora también por los mensajes que han salido a la luz con Cepeda después de que el artista se posicionase al lado del futbolista en esa guerra mediática.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la creadora de contenido para adultos y ha asegurado que el cantante es "uno más que se retracta solo de la poca neurona que tiene".

La modelo ha asegurado que el extriunfito ha metido la pata sacando a la luz las conversaciones que tuvieron a través de redes sociales, ya que no las ha enseñado enteras: "Con este tema me ha parecido muy tonto, la verdad".

Además, ha desvelado que tras publicar las conversaciones completas, el artista le habló para decirle que "había editado yo la conversación, pero bueno, da igual. Se está uniendo mucha gente al carro y me está dando vergüenza".

Más discreta se ha mostrado a la hora de desvelar si se ha puesto en contacto con el exfutbolista después del cruce de comunicados que han tenido en los últimos días: "Buenas tardes, adiós".

Además, también hemos podido hablar con su abogado, Javier Guerrero, quien ha asegurado que su objetivo es que haya cordialidad entre su clienta e Iker Casillas: "Esperamos resolver muchas dudas, esperamos resolver muchas controversias y, sobre todo, acercar posturas porque lo que no queremos es que esto se alargue en el tiempo. Queremos que haya un ambiente de respeto, de cordialidad entre las partes y en ningún momento Claudia sabía la situación que se iba a generar. Simplemente esto".

El letrado entiende que el exfutbolista haya lanzado un comunicado tras la entrevista de la modelo porque "todo esto ha salido a raíz de una portada, que sabéis que se hizo pública, y Casillas dio su opinión, obviamente, como está en su derecho, y Claudia lo único que hizo fue dar también la suya. Vamos a desvelar hoy un poquito todo este entramado", aunque asegura que la influencer también está en su derecho de defenderse: "Hay que defender los derechos de la persona en todos los sentidos y también los de Claudia, faltaría más".

Miguel torres también se sincera

Amigo de Iker Casillas, Miguel Torres no ha dudado en salir en defensa del exportero del Real Madrid -con el que compartió vestuario durante años- ante la polémica que está protagonizando involuntariamente después de ser sorprendido abandonando el mismo hotel en Barcelona con la actriz de cine para adultos Claudia Bavel tras pasar la noche juntos.

"Entiendo que si es su mejor decisión para tomar una determinación en su vida, pues adelante" ha añadido, posicionándose al lado de Casillas en su intención de tomar medidas legales contra Claudia por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad al hacer públicos audios de carácter privado que han desatado innumerables memes y burlas contra el exportero. A raíz del testimonio de la actriz de cine para adultos, han surgido diferentes voces sobre la ajetreada vida amorosa de Iker, y algunos han ido más allá y han asegurado que todos los futbolistas -que triunfan y se convierten en famosos y millonarios muy jóvenes- tendrían tendencia a ser infieles.

Algo en lo que Miguel no se da por aludido, lanzando un mensaje a Paula que refleja lo enamoradísimo que está de la actriz: "Yo en mi caso no, soy el más fiel. Soy el más formal de mi vida y lo que tengo claro es que a mí en una situación de esas no me pillaran nunca".