Un español recorre América y este es el país en el que encontró hostilidad

Sergio Arce, el cántabro quien "dejó todo atrás parar recorrer todos los países de América", acapara más de 10 millones de visitas a lo largo de todas sus plataformas. Sergio, quien empezó su recorrido por América en el 2023, ha estado en 26 de los 35 países del continente y relata a través de sus redes todas sus experiencias, tanto buenas como malas, que el continente americano tiene que ofrecer.

Arrancó su aventura desde Norteamérica, desde Canadá hasta llegar a Haití, donde la dura realidad social del país caribeño resulto en un gran choque cultural. "Una realidad muy alejada de la que conocían mis ojos", recalca el joven influencer. Pero esto eso no detuvo a Sergio, quien, a pesar de haber visto el caos y las condiciones indignantes en las que vivían los haitianos en el 2023, decidió seguir adelante con su aventura y no desmotivarse pese a tal experiencia. Habiendo encontrado nueva motivación en México, Sergio continuó con su recorrido por América documentando cada paso de su viaje a través de sus redes sociales.

Buscando empaparse de cultura, Sergio no se cohibió ante los desafíos que le esperaban en su recorrido. De esta manera, avanzó hacia México filmando cada paso de su recorrido y mostrándonos las curiosidades que esconden los países hispanohablantes del continente. Desde comidas exóticas, como insectos picantes llamados chapulines (lo que nosotros conocemos como grillos) hasta la Gran Pirámide de Cholula (la pirámide más grande del mundo) donde los aztecas realizaban sacrificios humanos en su tiempo. Moviéndose hacia el sur, Sergio pasó por Guatemala y Honduras, donde nos invitó a conocer la maravillosa arquitectura del antiguo mundo maya y las mágicas junglas del caribe Centroamericano. De contraste a contraste, Sergio fue documentando cada paso de su recorrido lentamente ganando tracción en sus redes sociales.

El espíritu de Sergio como creador de contenido se caracteriza por su sinceridad y afán por conocer en profundidad todas las culturas por las que se cruza. Sus vídeos no solo tienen un carácter divulgativo sino que también educacional, ya que en cada TikTok o cada Reel, Sergio nos da una pequeña lección de historia y cultura del contenido que nos trae a la pantalla. El compromiso de Sergio con educar e informar sobre las particularidades de cada país o sitio que visita hacen que su contenido sea especialmente atractivo para aquellos españoles que tienen planes de visitar algunos de los países que el joven creador ha explorado.

En 2024, el nombre de Sergio Arce empezaba a ser reconocido en muchos de los países que había visitado y que estaba por visitar; sus redes sociales ya captaban la atención de los medios de comunicación locales y muchos querían conocer al simpático cántabro.

Hizo apariciones en canales de televisión en Guatemala y Honduras, país donde llegó a colaborar con el Instituto Hondureño de Turismo gracias a la popularidad que el "mochilero" altruista había ganado en el país caribeño. Pero la fama siempre trae problemas.

Siguiendo su ruta hacia el sur, Sergio se toparía con su mayor desafío hasta ahora: infiltrarse en una dictadura. El dictador socialista Daniel Ortega lleva ya casi dos decadas al poder en Nicaragua, manteniendo un estricto control sobre quién entra y quién sale del país. Sergio no sería la excepción y al intentar ingresar al país, se topó con la hostilidad de las fuerzas policiales, que le indicaron que no era bienvenido. Pero el espíritu aventurero de Sergio no aceptó un "no" por respuesta, iba a entrar de una manera u otra y a lo largo de dos vídeos en su canal de Youtube, "Arce de Viaje", se infiltró en Nicaragua y su aventura cobró vida nuevamente. Fue Nicaragua el país de su aventura donde realmente se encontró con problemas.

Sergio puso pausa a su aventura por Ámerica en el 2024 terminando de visitar el resto de Centroamérica hasta llegar a Panamá, donde la frontera natural del Darién delimitó su siguiente punto de partida hacia el resto del Caribe. Volvió a casa en el último cuatrimestre del año para cargar baterías y para visitar, como último destino del año, países de Oriente Medio, tales como Irak y Dubai.

Actualmente, Sergio ha retomado su aventura por todos los paises de América y nos sigue trayendo, a través de sus redes sociales, todo tipo de curiosidades y contenido para recordarnos que existen destinos que tienen todo que ofrecer para aquellos que no le tienen miedo a una buena aventura. Esperamos con muchas ganas ver lo que el aventurero cántabro nos traerá en este 2025.