El marido de Paula Echevarría aparece en la polémica con la actriz de cine para adultos: "Soy el más fiel"

Amigo de Iker Casillas, Miguel Torres no ha dudado en salir en defensa del exportero del Real Madrid -con el que compartió vestuario durante años- ante la polémica que está protagonizando involuntariamente después de ser sorprendido abandonando el mismo hotel en Barcelona con la actriz de cine para adultos Claudia Bavel tras pasar la noche juntos.

El exfutbolista ha acudido sin Paula Echevarría -que se quedó al cuidado de su hijo Miki- a la presentación del cartel de la Feria de San Isidro y, aunque no ha querido entrar en detalles sobre el comunicado con el que el ex del Real Madrid ha reccionado a la entrevista de la influencer en '¡De Viernes!' dando detalles sobre su relación y calificándolo como peor amante que futbolista, sí ha apuntado que "cada uno es mayor y decide en su vida lo que quiere hacer".

"Entiendo que si es su mejor decisión para tomar una determinación en su vida, pues adelante" ha añadido, posicionándose al lado de Casillas en su intención de tomar medidas legales contra Claudia por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad al hacer públicos audios de carácter privado que han desatado innumerables memes y burlas contra el exportero.

A raíz del testimonio de la actriz de cine para adultos, han surgido diferentes voces sobre la ajetreada vida amorosa de Iker, y algunos han ido más allá y han asegurado que todos los futbolistas -que triunfan y se convierten en famosos y millonarios muy jóvenes- tendrían tendencia a ser infieles.

Algo en lo que Miguel no se da por aludido, lanzando un mensaje a Paula que refleja lo enamoradísimo que está de la actriz: "Yo en mi caso no, soy el más fiel. Soy el más formal de mi vida y lo que tengo claro es que a mí en una situación de esas no me pillaran nunca".

Claudia Bavel zanja los rumores

Hace unos días, la revista 'Diez minutos' destapó en su portada las fotos de Iker Casillas junto a Claudia Bavel, una creadora de contenido para adultos mientras tenían una cita por la ciudad de Barcelona. Rápidamente se empezó a hablar de relación entre ellos y ahora llega el momento de que la joven nos dé los detalles de su romance con el guardameta aportando pruebas que den veracidad a su testimonio. Y lo hizo en De viernes.

Tras la pillada, los protagonistas de esta relación han tenido reacciones muy diferentes. Mientras que ella ha reconocido abiertamente el tipo de relación que mantienen ("no puedo negar cosas que están en imágenes", ha llegado a decir), él ha mantenido una actitud distinta, algo que ha decepcionado a Claudia: "Es un poco triste", ha confesado. Ahora no duda en hablar más abiertamente de todo lo que ha vivido junto al exmadridista.

Tal y como confiesa Claudia Bavel, su relación con Iker Casillas comenzó como una simple amistad que fue creciendo: "Cuando empezamos a tener encuentros tuvimos una relación abierta y llegó un punto en el que la cerramos". De hecho, cuenta que el exguardameta le propuso tener hijos juntos y no tiene reparos en decir que es mejor futbolista que amante y en negar que ella esté detrás de las fotos que publicó la revista donde se les veía juntos.

Cuenta Claudia que acababan de hacer publica su relación ante algunas de sus amistades como Luis Figo o Míchel Salgado cuando fueron fotografiados. Se percataron de que había prensa, Iker le dijo que sonriera y actuara con normalidad y, después de publicarse su reacción al respecto, ella le envió un audio que él ya no respondió. Esto le ha dolido profundamente porque no ha vuelto a saber nada él. Eso sí, Iker sigue dándole like a las historias que sube la joven en Instagram. Además, Claudia confiesa que, en el mes de diciembre, Iker le comentó por primera vez que quería tener hijos junto a ella: "Me preguntó si quería ser madre: La dije que, por mi trabajo, quizás no quería tenerlo, entonces le dije que mi idea no era ser madre y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuviera quince o dieciséis años, volver a ser padre y que si yo estaba dispuesta a hacer eso". Al hilo de esto, dice que ha estado enamorada de él y que ambos se han llegado a decir "te quiero".