Esto es lo que ocurre si te echas aceite de romero todos los días: una dermatóloga alerta del riesgo para nuestro pelo

Si hay algo que TikTok y las redes sociales han convertido en tendencia absoluta, es el hair oiling.

El hair oiling es la práctica de aplicar aceites naturales en el cuero cabelludo con la promesa de fortalecer, nutrir y hacer crecer el cabello. Entre los más populares, el aceite de romero se ha convertido en el nuevo elixir capilar, con miles de influencers asegurando que es el secreto definitivo para una melena larga y abundante.

Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? @demisphere ha puesto el grito en el cielo y nos ha contado dos verdades que nadie está diciendo sobre esta tendencia. Y si usas aceite de romero en tu pelo, esto te interesa (y mucho).

¿Realmente el aceite de romero hace crecer el cabello?

Para decepción de muchas, la respuesta es clara: no hay evidencia científica sólida de que el aceite de romero haga crecer el cabello. La única investigación al respecto es un estudio muy pequeño donde se comparó con minoxidil al 2%, un tratamiento que, para colmo, ni siquiera es la opción más potente para combatir la caída del cabello.

En otras palabras, no es que el aceite de romero sea completamente inútil, pero los estudios que lo avalan son tan escasos y limitados que no se puede afirmar que realmente funcione. Así que, si estabas aplicándolo con la esperanza de una melena tipo Rapunzel, quizás sea hora de replantearte la estrategia.

El gran riesgo oculto: dermatitis seborreica y cabello graso

Si lo del crecimiento del cabello ya ha sido un chasco, el segundo punto es aún más preocupante. Porque, aunque mucha gente usa el aceite de romero convencida de que está haciendo algo maravilloso por su pelo, podría estar provocando el efecto contrario.

Según la experta, el hair oiling puede desencadenar o empeorar la dermatitis seborreica, una afección que provoca síntomas como:

● Cabello graso: lejos de hacer que tu melena luzca saludable, el exceso de aceite puede obstruir los folículos pilosos y aumentar la producción de sebo, dejando una sensación pegajosa y sucia.

● Descamación: el uso de aceites en el cuero cabelludo puede provocar la acumulación de células muertas y residuos, generando un efecto parecido a la caspa.

● Irritación y picor: si notas que después de hacerte el hair oiling te pica el cuero cabelludo, tienes enrojecimiento o inflamación, podría ser una reacción a la saturación de aceites en la piel.

Entonces, ¿debería dejar de usar aceite de romero?

No necesariamente. Si no tienes problemas de cuero cabelludo y te gusta cómo deja tu pelo, puedes seguir usándolo con moderación. Lo importante es no caer en la idea de que es un tratamiento milagroso ni abusar de él pensando que más cantidad equivale a mejores resultados.

Si tienes tendencia a la dermatitis seborreica, caspa o cabello graso, mejor evita aplicarlo directamente en el cuero cabelludo y limítate a las puntas. Y si buscas un tratamiento efectivo contra la caída del cabello, lo mejor es acudir a un dermatólogo y optar por productos con evidencia real.

Porque al final, como con todas las tendencias de belleza, no todo lo que brilla en redes es oro… o en este caso, aceite.