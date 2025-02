Carmen Lomana explica cómo se recuperó tras 5 fecundaciones in vitro con las que no logró ser mamá: "Voluntad"

Carmen Lomana ha mostrado su faceta más desconocida a través de sus memorias: 'Carmen Lomana. Pasión por la vida' y en este libro se abre en canal para narrar su vida y conocer su lado más personal.

La colaboradora de televisión se ha sincerado y ha hablado del embarazo extrauterino que vivió al poco tiempo de estar saliendo de Guillermo por el que "me ingresaron de inmediato para meterme en quirófano".

Otro de los temas de los que ha hablado sin tapujos son sus intentos fallidos de ser madre tiempo después de la intervención que la llevaron a cabo y por la que le hicieron un ligadura de trompas.

"Momentos de soledad, de tristeza, pero me han faltado hijos que no sé hasta qué punto en este momento casi creo que ha sido mejor no tenerlos, porque me siento mucho más libre", nos comentaba la Socialité.

"Yo he hecho lo indecible por tener hijos porque un médico me hizo una faena horrible por un embarazo extrauterino, pero me he hecho 5 fecundaciones in vitro, todo lo que te puedas imaginar por tener hijos, pero ahora viendo todo lo que me ha pasado, cómo me he reinventado, yo no podría haber trabajado como estoy trabajando ahora en los medios", aseguraba Carmen.

La clave de su éxito Carmen la identifica en que "fue capaz de salir de un hoyo y reinventarme, querer ser feliz y que la vida no me llevara por delante, porque yo no tenía ganas de ser feliz y serlo es una cuestión de voluntad, de querer serlo, luchar por ello".