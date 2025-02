El presentador Ion Aramendi ha demostrado una vez más su elegancia al desmarcarse de la controversia que envuelve a los Mozos de Arousa y Mediaset. Todo ello sucedió a raíz de la decisión del grupo audiovisual de descartar al trío gallego como compañeros del presentador para las Campanadas 2024-2025.

Sin embargo, lejos de alimentar el conflicto y continuar con la polémica, el carismático Aramendi optó por centrarse en lo positivo, dedicando unas emotivas palabras a los jóvenes que conquistaron a la audiencia en Reacción en cadena. Los Mozos de Arousa, descontentos, ya han asegurado sentirse "engañados" tras un supuesto acuerdo verbal para acompañar a Aramendi en las Campanadas, no obstante la postura del presentador ha sido mantenerse al margen de la polémica. “Yo no sabía con quién iba a darlas. Cuando me proponen las Campanadas, nadie me menciona a ellos. No me meto en decisiones de la cadena, eso está fuera de mi control”, explicó en una entrevista con El Confidencial.

Sin embargo, Ion no ha dudado en destacar el cariño que siente hacia el trío gallego tras compartir más de un año y medio juntos en el exitoso concurso de Mediaset. “Les voy a echar de menos y les tengo mucho cariño. Estoy muy agradecido, tanto yo como el formato, por todo lo que hemos vivido juntos”, expresó con sinceridad.

El presentador quiso dejar claro que su relación con los Mozos de Arousa ha sido siempre cordial y llena de respeto. A pesar de la caída en audiencia que ha sufrido Reacción en cadena tras su marcha, Aramendi se mostró orgulloso del trabajo realizado durante su etapa al frente del programa y de la conexión que lograron con la audiencia.

“Les deseo lo mejor en la vida y en todo lo que hagan. Si les veo en otros concursos, estaré encantado de que triunfen. Les va a ir fenomenal porque son jóvenes llenos de talento”, añadió.

Mientras Ion Aramendi mantiene su postura conciliadora, los Mozos de Arousa no dudaron en alzar la voz contra Mediaset. Según Borjamina, uno de los integrantes del grupo, “se han reído de nosotros hasta el último momento”. Las declaraciones encendieron el debate en las redes sociales.

"No me voy a meter"

A pesar de todo, Ion Aramendi dejó claro que no tenía intención de avivar la controversia: “En cuestiones de la cadena jamás me voy a meter. Como mucho mando en mi casa y poco”, bromeó.

Con su actitud conciliadora y sus palabras llenas de gratitud, Ion Aramendi reafirmó por qué es uno de los presentadores más queridos de la televisión española.

Los Mozos de Arousa, por su parte, seguirán adelante con nuevos proyectos y, quién sabe, quizás vuelvan a brillar en futuros concursos televisivos. Lo que está claro es que tanto ellos como Aramendi se han ganado un lugar especial en el corazón del público.

Buenas noticias para el programa

Telecinco lleva unos meses ajustando su parrilla televisiva tratandod e dar con la tecla y recuperar la udeincia perdida durantee ste tiempo de cambios. Otrode los frentes abiertos para Mediaset es la franja horaria de Pasapalabra. El exitoso concurso, que antes se emitía en Telecinco, sigue imbatible en Antena 3 bajo la conducción de Roberto Leal, quien ha logrado mantener una audiencia sólida y difícil de desafiar. A pesar de los altibajos en las audiencias del concurso Telecinco ha decidido seguir apostando por él: 'Reacción en cadena' se mantiene en su parrilla y la cadena ha renovado el programa por 60 entregas más, lo que indica que la dirección de Mediaset sigue confiando en el formato, al menos a corto plazo. Eso sí, parece que el presentador no estará esta vez en Supervivientes. arlos Sobera, Sandra Barneda, Laura Madrueño y Jorge Javier Vázquez estarán al frente de la que será la edición más extrema.

"¿Cuánto queda para 'Supervivientes'? Lo que tiene que quedar. 'Supervivientes 2025' se estrena el día que le toca", ha bromeado Jorge Javier. "En muy poco marcho para allá, ya estoy haciendo las maletas, ya me queda poquito", ha desvelado Laura Madrueño. Y, en cuanto al casting, "lo iremos desgranando cuando Montoya vuelva de la otra isla", tal y como ha afirmado Sandra Barneda.