Inspirador adiós en Pasapalabra tras ser eliminado: "Era mi objetivo y lo he conseguido"

El último Rosco de Paspalabra no terminó de la mejor manera para Rosa. La gallega no escuchó bien la pregunta de Roberto Leal, y ante la falta de tiempo, decidió arriesgarse y responder. Pero esto supuso un fallo, que acabó convirtiéndose el desencadenante de los que vinieron después.

Pero la joven ya conoce como funciona el programa, y no piensa perder la esperanza: “Como dice Manu, esto es un toma y daca”, ha comentado con una actitud positiva. Se ha enfrentado a Sheila, amante del rock con un único objetivo: poder llevar a su hija a un concierto de Metallica.

Finalmente, la gallega se ha impuesto a la aspirante y ha recuperado su silla en el concurso para medirse un día más a Manu. Tras un divertido programa ha llegado el rosco. Manu ha comenzado con 146 segundos, mientras que Rosa le pisaba los talones con 138 segundos.

La gallega ha encabezado en un primer momento la competición, pero Manu la seguía muy cerca, controlando cada movimiento de su concursante.

Manuel Riu

Sin embargo, al madrileño le han podido las prisas y, tras adelantar a su compañera, ha cometido un error que podría haber cambiado el trascurso del programa.

Pero, por suerte, la balanza se ha inclinado a su favor, y poco tiempo después Rosa se ha sumado un fallo a su marcador.

Finalmente, Rosa y Manu han cerrado la semana con un empate, por lo que el lunes llegarán con la tranquilidad de no tener que hacer frente a la temida silla azul.

Mensaje inspirador

Y es que la primera prueba del programa, que sentencia el destino de los concursantes veteranos y de los nuevos aspirantes, ha sido de lo más llamativa y pendenciera tras la victoria de Óscar. Manu comenzó a participar justo en el programa después del bote de Óscar Díaz. Estrenó la nueva etapa junto con Inma y lo hizo de manera impresionante en El Rosco: ¡con un turno de 17 aciertos!

Inma dio el relevo a Vicky del Cerro, que marcó la primera gran etapa de Manu en Pasapalabra. Juntos protagonizaron 52 programas marcados por una gran igualdad. La burgalesa demostró ser una concursante muy completa, con una gran preparación en todas las pruebas. Vicky cedió su testigo a Javi, que pocas tardes después dio el relevo a Aitor. Sólo un día más tarde llegaba el rival que se convertiría en el más duradero de Manu: Nacho Mangut. La llegada del extremeño supuso un gran impacto por su gran experiencia acumulada en Pasapalabra y por ser el primero en la actual etapa del concurso en gozar de una segunda oportunidad, más allá de participar en varios especiales. Manu y Nacho se enfrentaron en 59 programas, con duelos llenos de suspense marcados por sus estrategias completamente antagónicas a la forma de encarar El Rosco. En este tiempo, se da la paradoja de que el extremeño consiguió un 24 pero nunca el madrileño, que ha estado por dos veces a una del bote y ambas compitiendo contra Vicky. La sorpresa saltó con la eliminación de Nacho. Tras varios rivales, finalmente llegó Rosa, que se ha asentado como la principal rival del madrileño, recordando a los dúos formados por Orestes y Rafa u Óscar y Moisés.

Pero durante sus enfrentamientos, ambos han caído en la silla azul, donde hemos podido concoer aspirantes con mensajes que dejan calados pese a su corto tiempo en antena.

Fue el caso de Roberto, un profesor que se enfrentaba a Manuel en la silla azul y fue muy sincero con sus palabras de presentación. "Quiero reivindicar la cultura del esfuerzo -afirmó-. Llegar hasta aquí era mi objetivo. He estudiado, me he preparado y aquí estoy. Lo he conseguido".