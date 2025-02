Isa P desvela los problemas de trabajo de Anabel Pantoja tras lo ocurrido con su bebé: "Olvidarse de eso""

Tras mostrarse de lo más esquiva ante las cámaras esta semana sin decir ni una sola palabra sobre el delicado momento que vive Anabel Pantoja por su investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma, Isa Pantoja ha roto su silencio este viernes en el plató de 'Vamos a ver'.

La hermana de Kiko Rivera ha reaccionado a las reaparición pública de su prima pidiendo espacio a la prensa para poder retomar la normalidad con su pequeña y ha revelado que aunque "son cosas que le afectan, la veo intentando hacer su vida y volver a la rutina en la medida de lo posible porque ella trabaja con las redes sociales y está intentando volver a la normalidad"

"Desde que ha sido mamá y yo estoy embarazada como que hablamos más, la noto mucho más cercana, nuestra relación ha ido a mejor" ha añadido, reconociendo que le parece "súper bonito" el homenaje que Anabel ha hecho a su madre Merchi Bernal en redes sociales, y sus imágenes abrazándose con ternura que han emitido en el programa.

Respecto a cómo es la relación entre madre e hija, Isa ha explicado que "no lo sé porque nos llevamos 10 años o así de diferencia. Recuerdo de poquito para acá y la he visto bien y cercana, pero he visto más cercanía con Merchi cuando ha sido mamá. Lo está aprovechando mucho y se está apoyando mucho en ella".

Afirmando que habla prácticamente a diario con Anabel, la hija de Isabel Pantoja ha revelado que, "está llevándolo de la mejor manera posible dentro de lo que cabe" y no ha dudado en contar el mensaje que le han dado en estos duros momentos tanto ella como todo su entorno cercano: "Todos le aconsejamos lo mismo, que no vea la televisión por su salud. Lo mejor que puede hacer es olvidarse de eso".

"Pero las redes sociales es su trabajo y tiene que estar pendiente. Ahora no está subiendo publicidades ni nada porque no tiene mucho sentido, pero supongo que estará preocupada por si le puede afectar en su trabajo. Y aunque en televisión se le está respetando mucho en redes sociales es donde más se la critica y se la señala y ver eso le afecta. Por lo que hacer su vida normal, salir, comer con amigos es lo mejor que puede hacer porque uno no puede actuar siempre como la gente quiere" ha sentenciado.