La novia de Broncano habla sobre la llegada del bebé: "Si no tienes un punto de inconsciencia no lo haces"

Silvia Alonso reflexiona en una entrevista sobre la maternidad y levanta ampollas con su opinión sobre la decisión de ser padres. La actriz, novia del popular presentador David Broncano, no es madre y tampoco tiene prisa por serlo. Más allá de exponer si tiene pensado o no serlo en un futuro próximo, decide ahondar en una entrevista sobre el momento previo a ser madre: el momento de tomar la decisión.

"No soy madre y a mí me han dicho de todo. Me han dicho 'si no estás muy muy seguro no lo tengas', también me han dicho que hay que tener un punto de inconsciente porque es una cosa tan grande que sino no lo haces... Supongo que la decisión es una parte y luego, yo no sé si te puedes formar para ser padre porque no sé si la gente sabe lo que le pasa o lo que le va a pasar". Sus comentarios tan confusos sobre este momento tan vital para la vida de muchas personas generaron una oleada de críticas. "Mi hija de 8 años tiene más madurez que esta tía. Qué manera de hablar", comenta una chica. Otra confiesa que a raíz de escuchar a Silvia Alonso en diversas entrevsitas ha terminado por caerle mal por las cosas que dice y cómo se comporta.

Además de reflexionar sobre la decisión de ser madre, también aportó su opinión sobre el momento de llegar a casa un bebé "extraño, que depende de ti". Asegura que "debe de ser un viaje". Muchas personas se sintieron ofendidas por sus comentarios y la recomendación general fue que si no tenía instinto no fuese madre. "Cero espíritu de maternidad. Mejor no tengas nada", le escribían.

No resulta muy habitual ver a Silvia Alonso en entrevistas. La actriz y David Broncano han mantenido una relación discreta desde que se conocieron en septiembre de 2021, durante una excursión organizada por amigos en común. Aunque fueron fotografiados en varias ocasiones en actitud cariñosa, no confirmaron su relación hasta marzo de 2023, cuando Silvia apareció en el programa "La Resistencia" de Broncano y le entregó un dibujo de ambos, confirmando su vínculo sentimental.

En diciembre de 2024, Silvia Alonso sorprendió a Broncano durante una emisión de "La Revuelta" al presentarse inesperadamente para promocionar su película "Sin instrucciones". Durante su breve intervención, respondió a las tradicionales preguntas del programa, generando momentos de humor y complicidad entre la pareja.

A lo largo de su relación, han compartido diversos momentos públicos, como asistir juntos a la Final de la Copa Davis en diciembre de 2021.

Sin embargo, ambos han preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático, disfrutando de su relación en la intimidad.