¿Cuánto pido en la charcutería? El charcutero de Tiktok recomienda las cantidades perfectas para no quedarte corto (ni pasarte) y ahorrar

Comprar en la charcutería no tiene porque ser complicado. Si alguna vez te has encontrado con lonchas de jamón secas en la nevera o te has quedado corto preparando un bocadillo, sigue leyendo porque tenemos la solución gracias al charcutero de tiktok @supermercadosmas.

Las cantidades perfectas para cada comida

● Desayuno completo: Si te gusta empezar el día con dos tostadas bien acompañadas, calcula unos 100 gramos de jamón, pavo o embutido por persona. Así tendrás la cantidad justa para toda la semana.

● Bocadillo de media mañana: Para un tentempié que te mantenga con energía, 80 gramos de embutido es la medida ideal. Ni demasiado, ni muy poco.

● Bocadillo mixto (jamón y queso): ¿Quieres la combinación perfecta? 40 gramos de jamón + 40 gramos de quesote darán un bocadillo equilibrado y delicioso.

● Merienda con sándwich: Si prefieres una merienda ligera pero sabrosa, 50 gramos de embutido serán más que suficientes para un sándwich bien servido.

Compra solo lo que necesitas

Con estas cantidades no solo optimizas la compra, sino que evitas desperdiciar comida y ahorras dinero. Ahora sí, ¡a planificar almuerzos y meriendas como una experto!

Un carnicero explica por qué no debes comprar carne pechuga de pollo en la carnicería y ofrece una alternativa

Muchos se preguntan cómo hay que comprar el pollo. Un conocido carnicero que arrasa en tiktok con sus consejos a la hor ade comprar o cómo prepara la carne lo tiene muy claro. "No pidas pechuga de pollo a tu carnicero". Su recomendación es comprar "un pollito entero, siempre lo digo y siempre lo diré". Esta decisión puede sorprender, sobre todo a aquellos que viven solos. Pero Ruben, "elcarnicerotiktoker, lo tiene claro. "Le pides al carnicero que lo corte entero. Te va a separar alita por un lado, cuarto traseros por el otro y luego las pechugas", asegura. "El carnicero os lo va a separar todo y no os va a cobrar demás por hacerlo así", asegura. Así podemos cocinar lo que nos apetezca y congelar el resto para futuros platos.

Jota Caral / @elcarnicerotiktoker

Pero ¿cuál es la mejor manera de descongelar la carne de pollo? Esta es otra cuestión que no da tranquilidad a mucha gente. Por eso puede ser útil ofrecer una solución también en este caso: la mejor manera de descongelar la carne de pollo es meterla en la nevera y dejarla esperar al menos un día. Nunca la dejes descongelar a temperatura ambiente, porque el riesgo de que los microorganismos estropeen la carne es mayor. Por esta razón, también debe evitarse la descongelación con agua caliente.