Rappel desvela que ha leído la mano a Pedro Sánchez y desvela la reacción del presidente tras lo que halló: "Cambios..."

Rappel es uno de los rostros indiscutibles de la televisión y la prensa rosa en España. Sus predicciones así como sus llamativos looks le han convertido en todo un icono que se ha codeado con los grandes nombres del panorama cultural, social y político de nuestro país.

En una entrevista reciente concedida a Telecinco contaba como leyó las cartas a Franco e incluso la mano a Pedro Sánchez. " Cuando quiso que le leyera las cartas ya era mayor sí, creo recordar que fue en 1971, cuatro años antes de morir. Ese día entré a El Pardo y me le presentaron. Me dijo que era un honor que yo fuera a su casa, y yo le subrayé que el honor era mío. Ojo, que yo no hablo de la política, eso lo dejo a un lado, porque también le leí el futuro a La Pasionaria, quien incluso lloró en mis brazos. Y a Pedro Sánchez le leí la mano, pero no voy diciéndolo por ahí. Total, que Franco me llevó a un despacho que estaba escondido, y me dijo que no quería que le adivinara su futuro porque sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Él quería saber qué iba a pasar con sus nietos, con Carmen y Francisco Martínez-Bordiú. Quería saber si iban a morir antes que él. Yo le dije que podía estar tranquilo, que él iba a morir mucho antes, y que ellos se iban a casar e iban a tener hijos. A Franco se le llenaron los ojos de lágrimas. Me agarró las manos y me dijo que no hacía falta que le dijera más, que le había hecho el hombre más feliz. Yo le dije que no se preocupara, pero que un día yo iba a escribir mis memorias y que iba a contar esta historia. Y él me dio permiso. Cuando acabamos me preguntó que cuánto tenía que pagarme, y yo le dije que nada claro, cómo iba a cobrarle. Era un hombre muy cariñoso, ya como un abuelito amable al que le preocupaban sus nietos. Fue muy simpático y encantador conmigo", relata.

Ante su testimonio, la entervistadora no dudó en hacer hincapie en Pedro Sánchez. "Fue hace poco más de dos años. Estábamos en la fiesta del 25 aniversario del periódico 'La Razón'. A mí me invitaron como a mucha gente más. Entre otros a Pedro Sánchez y los reyes Felipe VI y Letizia. Cuando llegó el presidente se fue adentrando en el salón y casualmente pasó por mi lado, se paró delante de mí y le dije que estaba encantado de saludarle y nos dimos la mano. Y me soltó: "Eso de darte la mano y que no me la leas... es como un pecado". Fue él quien quiso que se la leyera. Y yo claro, lo hice. Le dije varias cosas que no me pertenece a mí desvelar y al terminar cerró sus manos con las mías y sus palabras fueron: "Chico, ni que vivieras en mi casa", por lo que tuve que adivinarle muchas cosas que habían pasado en su vida y con su familia".

Hace semanas metía en la polémica entre Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo. "Yo he conocido un final muy triste de Ángel Cristo, que no lo voy a contar porque pertenece para mi secreto y para Bárbara Rey. No lo he contado ni lo voy a contar. Lo comenté con Bárbara, Bárbara lo sabe, pero ni ella supo aquel final tan triste de Ángel". Algo que solamente sabe él y Bárbara, y de lo que espera que "Dios lo haya perdonado porque era una buena persona, confundido en muchas cosas, muy enamorado de su mujer, muy enamorado de su mujer y bueno pues una vida al final que se confundió y lo pagó, yo le deseo que esté en el más allá gozando del descanso eterno, cuidando de bárbara porque él la quiso mucho y ayudando a sus hijos porque creo que él los ayuda desde el más allá".

En cuanto al hijo de Bárbara, el vidente nos asegura que "Ángel es impulsivo, Ángel tiene un carácter impetuoso", pero que "en el fondo no es mal chico, pero yo creo que piensa, a lo mejor dice las cosas que no las piensa dos veces, es muy impulsivo"

Sobre Sofía, Rappel dejaba claro que "es más equilibrada, más sensata, ella se vuelca mucho en querer y proteger a su madre. Y bueno, pues es una situación un poco conflictiva la que viven y a mí me da mucha pena cuando a veces".