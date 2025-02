Telecinco resucita la docuserie de Rocío Carrasco con el testimonio más duro tras tres años de silencio: "En un psiquiátrico"

Tras tres años sin conceder entrevistas sobre su vida privada, Rosa Benito se desnuda de nuevo y concede una entrevista muy reveladora en la que habla de los momentos más oscuros de su vida. Así los define ella misma en un desgarrador testimonio donde la vemos muy emocionada: "Quería despertar de ese sueño tan desagradable. Se sale porque la vida te da oportunidades. De donde no se sale, es del cajón", nos cuenta, orgulloso de su renacer.

Al más puro estilo de la docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', De viernes promocionaba la esperada entrevista de Rosa Benito. Fueron los propios usuarios de la red social X los que se dieron cuenta de los paralelismos entre la promoción de la entrevista y el formato que protagonizó la hija de Rocío Jurado.

"En esos momentos tan oscuros de mi vida, cuando toqué fondo, porque toqué fondo, fondo, fondo, te miras en el espejo y dices '¿Perdona? Tú que has sido una mujer valiente, fuerte, luchadora, ¿contigo van a poder? Contigo no puede nadie", llega a confesar. Dice haber bajado a los infiernos y, tras un descanso en el que ha encontrado la paz y se ha reinventado con nuevos e ilusionantes proyectos, se confiesa para las cámaras de '¡De viernes!'. "Estaba en mi casa, en tratamiento, me daba miedo la gente, me miedo salir, me daban ataques de ansiedad. Toqué fondo y, como para eso están los profesionales, encontré una psiquiatra que me hizo creer en mí, me sacó adelante y resurgí. Pero no de la noche a la mañana. Un día la llamé y le dije 'necesito que me ingreses", llega a confesar Rosa en plató antes de ver la entrevista previa donde nos desvela más detalles de este duro momento por el que ha pasado.

Y es que la gran exposición mediática que vivió Rosa Benito terminó pasándole factura a nivel personal, sobre todo a raíz de su separación con Amador Mohedano:. "Lo más importante que el ser humano tiene es la paz mental. El miedo te acobarda. Mentalmente, he estado enferma. He intentado descansar. Tú no te quieres ir, tú quieres descansar, que pase ese mal sueño. Quise estar en un psiquiátrico y recuerdo esa parte de mi vida con mucho amor y no me avergüenzo. Le dije a mi psiquiatra 'necesito quitarme del medio', me daba miedo la gente. Y ella me dijo 'te lo tenía preparado porque sabía que, algún día, me lo ibas a pedir'.

"Luchando, con amor propio, se sale adelante", continúa relatando Rosa Benito, que desvela que su psiquiatra le dijo que siempre iba a tener que tratar con esta enfermedad mental. "Ahora me siento libre, sé lo que quiero y a dónde puedo llegar. Pienso que ahora es mi momento", añade haciendo alusión a una de sus míticas frases. Tras esto, revela en plató cómo fue el momento en el que se tomó varias pastillas de lexatín porque "quería dormir, descansar".

Durante años, Rosa Benito fue una colaboradora habitual en los platós de televisión y llega a pronunciar unas duras palabras sobre su pasado televisivo: "Estar en la prostitución no es vender tu cuerpo. Estar en la prostitución es hacer cosas que haces por dinero, aunque no quieras. Y yo lo he hecho. No quiero prostituirme más". ¿Se arrepiente de algo? Rosa responde en plató: "Tenía sacar ese dinero , tirar palente ante unos gastos con los que me vi. De lo que más me arrepiento es de no haberlo cortado a tiempo y de haberme ido cuando ya lo tenía todo resuelto".